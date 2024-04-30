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Что делать, если ребенок ругается матом

советы, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 00:55 Фото: pixabay
Психолог Кира Гольдштейн рассказала, как родителям экологично реагировать на нецензурные слова, употребляемые детьми, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, нужно сохранять спокойствие, так как дети еще развиваются и учатся контролировать свои эмоции. Вместо осуждения она посоветовала "спокойно поговорить с ребенком и помочь ему разобраться, какие слова являются приемлемыми в обществе".

"Подражание, вербальная самозащита, желание привлечь внимание, самоутверждение. Старшие дошкольники и младшие школьники пытаются противостоять родительскому контролю, подростки – самоутверждаются в кругу сверстников. Важно понимать, что в дошкольном возрасте дети считывают эмоции родителя и бурная реакция на то или иное слово может привести к его повторению, чтобы "проверить родителя на прочность", – рассказала психолог "Газете.Ru".

Эксперт предлагает объяснить ребенку, что нецензурные слова могут быть обидными и неэтичными. И поэтому их лучше не использовать в общении. Можно рассказать о значении и последствиях такой речи, объяснить, как она может повлиять на отношения с другими людьми и вызвать негативную реакцию.

"Предложите ребенку альтернативные способы выражать свои эмоции, например, говорить о своем гневе или разочаровании без ругательств. Также постарайтесь найти первопричину, а именно обратить внимание на то, откуда ребенок берет эти слова. Он может слышать их в школе, на улице, в телевизоре или в интернете. В этом случае установите правила: что ребенку можно слушать и смотреть. И объясните, почему некоторые выразительные способы нецензурной лексики неприемлемы", – добавила специалист.

Указала Гольдштейн и на то, что стоит внимательно следить за собственной речью и избегать нецензурных слов, чтобы не подавать дурной пример.

"Дети постепенно учатся навыкам социального взаимодействия и эмоциональному регулированию. Поэтому родителям стоит быть терпеливыми и поддерживающими, помогая ребенку разобраться в правилах общения и способах выражения собственных чувств и эмоций", – резюмировала психолог.

Ранее в Бюро национальной статистики предоставили информацию о рождаемости в Казахстане в прошлом году. Согласно динамике, в стране второй год подряд идет снижение рождаемости.

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