Что делать, если ребенок ругается матом

Психолог Кира Гольдштейн рассказала, как родителям экологично реагировать на нецензурные слова, употребляемые детьми, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, нужно сохранять спокойствие, так как дети еще развиваются и учатся контролировать свои эмоции. Вместо осуждения она посоветовала "спокойно поговорить с ребенком и помочь ему разобраться, какие слова являются приемлемыми в обществе".

"Подражание, вербальная самозащита, желание привлечь внимание, самоутверждение. Старшие дошкольники и младшие школьники пытаются противостоять родительскому контролю, подростки – самоутверждаются в кругу сверстников. Важно понимать, что в дошкольном возрасте дети считывают эмоции родителя и бурная реакция на то или иное слово может привести к его повторению, чтобы "проверить родителя на прочность", – рассказала психолог "Газете.Ru".

Эксперт предлагает объяснить ребенку, что нецензурные слова могут быть обидными и неэтичными. И поэтому их лучше не использовать в общении. Можно рассказать о значении и последствиях такой речи, объяснить, как она может повлиять на отношения с другими людьми и вызвать негативную реакцию.

"Предложите ребенку альтернативные способы выражать свои эмоции, например, говорить о своем гневе или разочаровании без ругательств. Также постарайтесь найти первопричину, а именно обратить внимание на то, откуда ребенок берет эти слова. Он может слышать их в школе, на улице, в телевизоре или в интернете. В этом случае установите правила: что ребенку можно слушать и смотреть. И объясните, почему некоторые выразительные способы нецензурной лексики неприемлемы", – добавила специалист.

Указала Гольдштейн и на то, что стоит внимательно следить за собственной речью и избегать нецензурных слов, чтобы не подавать дурной пример.

"Дети постепенно учатся навыкам социального взаимодействия и эмоциональному регулированию. Поэтому родителям стоит быть терпеливыми и поддерживающими, помогая ребенку разобраться в правилах общения и способах выражения собственных чувств и эмоций", – резюмировала психолог.

Ранее в Бюро национальной статистики предоставили информацию о рождаемости в Казахстане в прошлом году. Согласно динамике, в стране второй год подряд идет снижение рождаемости.