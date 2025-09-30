У популярного препарата выявили новый побочный эффект

Специалисты Университета Джорджа Вашингтона нашли связь между применением препаратов для похудения, таких как "Оземпик", и выпадением волос, сообщает Zakon.kz.

На Конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии 2025 года было представлено исследование, которое охватило данные о состоянии здоровья более одного миллиона пациентов. Отмечается, что через шесть месяцев после начала терапии препаратами класса GLP-1 риск выпадения волос возрастал на 26%. Вероятность развития андрогенетической алопеции при этом повышалась на 62%. Спустя год показатели увеличивались до 76%.

По словам ученых, выпадение волос может быть связано не только с фармакологическим действием самих препаратов, но и с косвенными факторами: быстрым снижением веса, дефицитом необходимых питательных веществ (в том числе белка, железа, витаминов группы В, цинка). Также ученые отметили, что резкие изменения массы тела сопровождаются повышением уровня стресса.

Эксперты при применении препарата советуют уделять внимание питанию и психологическому здоровью, а при сохраняющемся выпадении волос – консультироваться с врачом.

Андрогенетическая алопеция (АГА) – это истончение и выпадение волос из-за прогрессирующего уменьшения волосяных фолликулов. Заболевание может встречаться как у мужчин, так и у женщин.



