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Врач развеял миф про "шашлычок под коньячок"

Миф о шашлычке под коньячок развеял врач, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 09:14 Фото: pixabay
В народе бытует мнение, что запивать шашлык алкоголем не так чревато опьянением и сильным влиянием горячительных напитков на организм. Однако это не так, сообщает Zakon.kz.

Популярный миф про "шашлычок под коньячок" развеял психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

"Дело в том, что сочетание алкоголя с жирным жареным мясом дает двойную нагрузку на желудок, печень и желчный пузырь. Поэтому вместо праздничного настроения и отдыха можно получить гастрит, панкреатит, холецистит и другие проблемы, которые омрачат праздник обращением к врачу," – приводит его слова Telegram-канал Минздрава РФ.

Для пикника он советует выбрать нежирные сорта мяса и рыбу, а запить их можно бокалом минеральной воды или душистым травяным чаем.

Ранее врач рассказала, сколько можно съесть кулича на пасху без вреда для организма.

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