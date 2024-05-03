Врач развеял миф про "шашлычок под коньячок"

В народе бытует мнение, что запивать шашлык алкоголем не так чревато опьянением и сильным влиянием горячительных напитков на организм. Однако это не так, сообщает Zakon.kz.

Популярный миф про "шашлычок под коньячок" развеял психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

"Дело в том, что сочетание алкоголя с жирным жареным мясом дает двойную нагрузку на желудок, печень и желчный пузырь. Поэтому вместо праздничного настроения и отдыха можно получить гастрит, панкреатит, холецистит и другие проблемы, которые омрачат праздник обращением к врачу," – приводит его слова Telegram-канал Минздрава РФ.

Для пикника он советует выбрать нежирные сорта мяса и рыбу, а запить их можно бокалом минеральной воды или душистым травяным чаем.

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