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Сколько кулича можно съесть на Пасху, рассказала врач

Сколько кулича можно съесть на Пасху, рассказала врач, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 15:33 Фото: Zakon.kz
Яйца и творожная пасха – неотъемлемый атрибут стола в важный для православных христиан день. Однако есть ряд рекомендаций, которые желательно учесть, чтобы не ударить по организму, сообщает Zakon.kz.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева рассказала "Газете.Ru", чем чревато злоупотребление главным блюдом пасхального стола, особенно для тех, кто держал пост.

Кулич – продукт высококалорийный, содержит много жира и легкоусвояемых углеводов. Людям, склонным к полноте или уже имеющим избыточный вес, диабет, атеросклероз, с такими продуктами нужно быть осторожными.

"Можно съесть один кусочек 100-150 г, не более. Здоровым можно и побольше, грамм 300 на праздник допустимо. Традиционно куличами угощали соседей, родных, друзей и делились этим вкусным продуктом, поэтому каждому доставалось лишь по кусочку, и это правильно. Как и любая выпечка, куличи обладают высоким гликемическим и инсулиновым индексом, и употребление в большом количестве приведет к набору веса. Нужно быть умеренными с такими продуктами", – сказала врач.

По словам диетолога, если кулич испечен из натуральных продуктов, то его присутствие на столе будет хорошим выходом из поста, так как в его состав входят сложные и простые углеводы для восполнения энергии, а также сухофрукты и цукаты, которые содержат витамины и минералы для здоровья, орехи, богатые омега-3, цинком, селеном, кальцием.

"Но в куличе много сахара и жира. Это делает его высококалорийным и вредным в плане набора веса после соблюдения ограничений в питании во время поста. Особенно если на столе присутствуют еще и яйца, мясо, вино. Кроме того, такое изобилие делает опасным выход из пищевых ограничений, так как за этот период снизилась активность ферментов желудочно-кишечного тракта, переварить большой объем пищи будет достаточно трудно. Это может привести к проблемам с пищеварением, большая часть съеденной пищи может не перевариться, и это приведет к чувству тяжести, вздутию живота, повышенному газообразованию, отрыжке, изжоге, запорам или, наоборот, к диарее", – резюмировала эксперт.

По словам Михалевой, большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт может вызвать обострение хронических заболеваний, таких как холецистит, панкреатит, гастрит, ухудшить течение воспалительных заболеваний кишечника. Людям с этими заболеваниями нужно быть особенно осторожными при употреблении куличей в пищу.

Ранее мы рассказывали о продуктах, употребление которых продлит жизнь.

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