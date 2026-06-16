#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Врач развеял популярный миф о простуде из-за кондиционера

Кондиционер, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 17:20 Фото: magnific
Существует известное предостережение "не сиди под кондиционером – простудишься!" Однако есть мнение, что причина болезни, вызванной кондиционером, вовсе не в холоде, сообщает Zakon.kz.

Не холодный, а сушащий

Российский врач Андрей Звонков убежден: можно пользоваться кондиционером и не заболевать, если делать это правильно.

По его словам, кондиционер может спровоцировать простудное заболевание не столько из-за переохлаждения воздуха в комнате, сколько из-за его пересушивания.

"Когда подсыхают слизистые оболочки из-за того, что влажность очень низкая, любой вирус на такую оболочку значительно легче садится, чем на увлажненную. Дело в том, что она не может противостоять антителам. Организму просто нужна вода. Если слишком сухо, то естественно, что вирус легче садится на такие клетки".Андрей Звонков

Поэтому, продолжает специалист, кондиционер, не является причиной заболевания: человек не простужается, а просто снижает устойчивость организма к вирусам.

"Собственно говоря, и зимой происходит то же самое, когда слишком низкая влажность и холодно. Человек теряет иммунитет, ослабевает иммунная система. Плюс ко всему высыхают слизистые. Поэтому рекомендуется ношение масок, балаклав. Они создают определенный микроклимат и сохраняют влажность. Таким образом, сохраняют и возможность противостоять всякой инфекции", – объясняет Звонков.

Поэтому специалист, как сказано в публикации издания "АиФ", настоятельно рекомендует использовать классические увлажнители воздуха. Они будут тихонько поддавать пар в помещение и увеличивать влажность.

"Добейтесь того, чтобы воздух в помещении имел влажность 50-55%, что уже близко к норме, и ничто не будет так подсушивать вашу слизистую оболочку", – говорит он.

"Не хотите болеть – пейте воду, по 2,5-3 литра в день, и все будет хорошо. Кстати, в этом смысле полезны разные жидкости. Супы, бульоны, морсы, газировки, но лучше обычный чай, например, или минералка", – подытоживает врач.

Немного ранее врач-гастроэнтеролог Дарья Богомолова рассказывала, к чему может привести чрезмерное употребление чая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
мужчина, держится за голову
18:12, Сегодня
Самые частые причины головокружения назвала врач-невролог
мифы о лечении простуды
19:21, 21 октября 2025
Популярные способы лечения простуды оказались мифом
Миф о шашлычке под коньячок развеял врач
09:14, 03 мая 2024
Врач развеял миф про "шашлычок под коньячок"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
18:53, Сегодня
Нурбек Оралбай уступил узбекскому чемпиону мира Хабибуллаеву на топовом турнире в Китае
Фото: пресс-служба КХЛ
18:10, Сегодня
Казахстанский нападающий Шестаков покинул "Адмирал"
Джастин Гейджи
17:54, Сегодня
Чарльз Оливейра предложил сенсационному чемпиону UFC Гейджи бой за два титула
Бибисара Асаубаева
17:44, Сегодня
Бибисара Асаубаева сыграет на командном чемпионате мира по шахматам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: