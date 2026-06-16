Врач развеял популярный миф о простуде из-за кондиционера

Существует известное предостережение "не сиди под кондиционером – простудишься!" Однако есть мнение, что причина болезни, вызванной кондиционером, вовсе не в холоде, сообщает Zakon.kz.

Не холодный, а сушащий

Российский врач Андрей Звонков убежден: можно пользоваться кондиционером и не заболевать, если делать это правильно.

По его словам, кондиционер может спровоцировать простудное заболевание не столько из-за переохлаждения воздуха в комнате, сколько из-за его пересушивания.

"Когда подсыхают слизистые оболочки из-за того, что влажность очень низкая, любой вирус на такую оболочку значительно легче садится, чем на увлажненную. Дело в том, что она не может противостоять антителам. Организму просто нужна вода. Если слишком сухо, то естественно, что вирус легче садится на такие клетки". Андрей Звонков

Поэтому, продолжает специалист, кондиционер, не является причиной заболевания: человек не простужается, а просто снижает устойчивость организма к вирусам.

"Собственно говоря, и зимой происходит то же самое, когда слишком низкая влажность и холодно. Человек теряет иммунитет, ослабевает иммунная система. Плюс ко всему высыхают слизистые. Поэтому рекомендуется ношение масок, балаклав. Они создают определенный микроклимат и сохраняют влажность. Таким образом, сохраняют и возможность противостоять всякой инфекции", – объясняет Звонков.

Поэтому специалист, как сказано в публикации издания "АиФ", настоятельно рекомендует использовать классические увлажнители воздуха. Они будут тихонько поддавать пар в помещение и увеличивать влажность.

"Добейтесь того, чтобы воздух в помещении имел влажность 50-55%, что уже близко к норме, и ничто не будет так подсушивать вашу слизистую оболочку", – говорит он.

"Не хотите болеть – пейте воду, по 2,5-3 литра в день, и все будет хорошо. Кстати, в этом смысле полезны разные жидкости. Супы, бульоны, морсы, газировки, но лучше обычный чай, например, или минералка", – подытоживает врач.

Немного ранее врач-гастроэнтеролог Дарья Богомолова рассказывала, к чему может привести чрезмерное употребление чая.