Полный фэшн: что будет в тренде в марте 2024 года

В последние годы мода ушла от жесткого диктата и подолгу держит в трендах, полюбившиеся женщинам модели и цвета. Между тем, коллекции регулярно обновляются, предлагая модницам что-нибудь новое, Zakon.kz изучил предложения мировых подиумов на весну 2024 года.

Модные перемены этой весной затронули практически весь женский гардероб. Поскольку в марте на большей части Казахстана сохраняется прохладная погода, поэтому начнем с тенденций в верхней одежде.

Куртки

Кожаные куртки продолжают сохранять лидерство и актуальность в мире моды: вместо косух предпочтение теперь отдается моделям: прямого кроя, укороченным, или с мужского плеча, а также в стиле 90-х. Цвета помимо традиционного черного: бордо, красный, хаки и шоколад. Дизайнеры предлагают носить кожаные куртки с рубашками и джинсами, брюками, юбками и платьями. Особенно выигрышным при хорошей теплой погоде будет выглядеть сочетание кожаной куртки с платьем в бельевом стиле, либо платьем из легкого шелка с цветочным ярким принтом. Обувь подойдет любая от туфель на высоком каблуке до кед.

Помимо кожаных дизайнеры предлагают куртки в стиле бомбер, джинсовые куртки, а также "куртки рабочего" (фасоном и типом ткани напоминают куртки рабочих на заводах). Бомбер может быть из мягких комбинированных тканей или кожи, модель-оверсайз. Модель предлагается комбинировать с женственными юбками и платьями, а дополнять образ аксессуарами из жемчуга. Аналогичная рекомендация для "куртки рабочего". К слову, "куртку рабочего" стилисты называют ярким новым трендом в мире моды.

Пальто

Дизайнеры предлагают несколько моделей пальто на весну 2024 года: полуприталенные, пальто-пиджак или укороченное пальто, и пальто с массивными плечами и объемными рукавами. Длина пальто-пиджака или укороченного пальто колеблется от укороченного жакета до удлиненных моделей ниже бедра. Стилисты советуют носить обе модели укороченных пальто так же, как и обычные жакеты.

Плащ в стиле Тренч

Модель, популярная среди женщин и дизайнеров, и не выходящая из моды многие годы. Любим за универсальность и способность вписаться в любой стиль одежды. В этом сезоне стилисты решили предложить вариант длинного двубортного плаща из кожи. Хорошо сочетается с джинсами и футболками – для повседневного образа, а для офиса лучше надеть брюки и блузку в классическом стиле. Цвета тренча могут быть разными, весной 2024 года в моде: яркий винил или классический бежевый.

Расцветка тканей

Дизайнеры выбрали в качестве общего модного направления этой весны - женственность и романтичность, что нашло отражение во всем – от расцветки тканей до моделей.

Цветочные мотивы. Принт из цветов считается классикой весеннего гардероба. В этом году дизайнеры используют в расцветках крупные цветы, особенно ярко красные. Помимо этого они предлагают использовать цветы в качестве аппликации на одежде.

Полоска. Любимая многими женщинами полоска возвращается. В весенней коллекции 2024 года дизайнеры использовали ткани в полоску для рубашек, жакетов и платьев. Теперь полоска может быть не только горизонтальной, но и волнообразной, идти по диагонали и даже в разные стороны.

Горошек. В этом сезоне на тканях в моде горошек любых размеров – от микроскопического до гигантского. Фаворит весны 2024 года - классическое черно-белое сочетание, но допускаются любые другие варианты.

Черный и белый. Черные и белые цвета остаются популярными среди дизайнеров мира. В этом году предлагается их сочетать между собой разнообразными способами. К примеру, белое льняное платье макси сочетают с черными туфлями на сплошном ходу. Или другой вариант: черная длинная юбка в пол, поверх белая рубашка-оверсайз на выпуск и сверху черный корсет.

Летящие ткани. Прозрачность – один из глобальных трендов последних лет. В этом сезоне дизайнеры делают ставку на романтичность, для этого они советуют использовать полупрозрачные ткани и кружевную отделку.

Какие еще тренды пришли в моду в 2024 году

Помимо прочего изменения коснулись длины и видов моделей.

Юбка до середины колена. Хотя мода на мини юбки сохраняется, дизайнеры предложили этой весной новую длину – до середины колена. Модные бренды рекомендуют сочетать эти юбки с кардиганами, тонкими водолазками и свитерами.

Длина макси. В моде длинные юбки, платья, пальто и плащи до пола. Важен выбор ткани: предпочтительно, чтобы юбки были из кожи или денима, а платья из трикотажа.

Брюки капри. Капри – это обтягивающие брюки длиной до середины голени или чуть выше. Вошли в моду в 2000-х годах. Сейчас дизайнеры предлагают брюки капри в различных стилях: классические, джинсовые, кожаные и даже из золотой ткани для праздничной вечеринки.

Шорты-бермуды. Шорты длиной до колена или чуть выше снова вошли в моду. В коллекциях представлены в различных материалах: от хлопка до плотного денима. Бермуды отлично подходят как для повседневных образов, так и для создания элегантных нарядов. В первом случае в пару к шортам подойдет белая рубашка и обувь без каблука, а во втором объемная прозрачная блуза со шпильками.

Что остается модным

Брючные костюмы. Костюмы остаются в фаворе у женщин и стилистов. Каких-то изменений в цветах либо тканях не произошло.

Открытые плечи. Мода на открытые плечи появилась в 90-х, и не однажды перерождалась в том или ином виде. Последнее успешное вторжение в мир моды случилось в прошлом году, и в этом сезоне от него решили не отказываться. Помимо платьев или блуз с открытыми плечами, предлагается еще особый крой для трикотажных вещей. За счет мягкости ткани и кроя достигается эффект спущенного плеча, что выглядит естественно и привлекательно.

Асимметрия. Асимметрия в том или ином виде часто используется дизайнерами при создании новых коллекций. В этом сезоне стилисты решили усилить акцент, чтобы вещи подчеркнуто выглядели так, словно не хватило ткани на еще один рукав.