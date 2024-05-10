Мода весны 2024: ключевые тренды для женщин после 30

Модные дома специализируются на одежде для разных возрастов. Zakon.kz собрал рекомендации стилистов, какую модную одежду лучше выбирать женщинам.

Что модно весной 2024 года для женщин

Выбор модной одежды для женщин после тридцати отличается от других возрастов. Общая рекомендации стилистов – лучше отказаться от короткой длины, откровенных и ультрамодных нарядов в пользу элегантности и классики. Особое внимание необходимо уделить формированию базового гардероба.

По каким правилам нужно собирать базовый гардероб

Принцип отбора одежды определен ее назначением – это база, то есть основа гардероба, которая затем компонуется с другими вещами, создавая различные образы. Поэтому при выборе модной одежды весны 2024 года необходимо обратить внимание, какие модели стоит включить в базовый гардероб. Исходить лучше из нескольких правил:

• Отдавать предпочтение классическим моделям, а не ультрамодным для данного сезона. В этом случае дорогая покупка прослужит не один год. • Модная вещь должна комбинироваться с другой одеждой из базового гардероба. • Стилисты рекомендуют обращать внимание на "длинные тренды", которые будут актуальны еще несколько лет. • Лучше отказаться от пестрых расцветок, так как их будет сложно сочетать с другими вещами. При выборе стоит держать в голове цветовую палитру элементов своего гардероба. • Общая рекомендация – изделия должны быть выполнены из высококачественных материалов. В этом случае они будут выглядеть дорого и хорошо смотреться.

Фото: freepik

Два слова о классике. Хотя стилисты сводят цветовую гамму базового гардероба до натуральных тонов: белого, черного, бежевого, серого, то есть цветов, которые можно сочетать с любым модным цветом сезона. Хорошо иметь несколько классических вещей в ярких или пастельных тонах, к примеру, голубого или мятного, которые являются модными цветами весны-лета 2024 года. Это могут летние брюки или блузка.



Что входит в базовый гардероб весна-лето 2024 для женщин после 30

Как раз мы подошли к возможности расцветить базовый гардероб новыми модными красками. Прекрасно добавить к существующей базе яркие, легкие и летящие фасоны. Какие модные вещи весны 2024 года можно включить женщинам после 30:

Платья из легкой струящейся ткани либо из льна. Они могут быть различных фасонов и различной длины, сейчас в моде миди, то есть платья почти до пола.

Блузки из ярких шелковых тканей, лучше, чтобы цвета были монохромными, а не пестрыми.

Брюки укороченной длины. Они могут быть разных цветов, к примеру, "квест-салата", а к ним – белоснежная блузка.

Джинсы. В моде навсегда, нужно только подобрать оттенок из модной палитры весны 2024 года.

Футболки. Они могут белыми с разноцветным принтом на груди.

Кардиган – необязательно из шерсти. Сейчас актуальны кардиганы, больше похожие на легкие накидки из шелка. Помнить нужно только о том, чтобы новая вещь хорошо сочеталась с базовым гардеробом.

Обувь. В базовый гардероб женщине после 30 необходимо включить несколько моделей: туфли на каблуке, туфли на шпильке, классические лодочки, кроссовки.

Фото: freepik

К слову, покупка новой пары обуви из модной весенней коллекции 2024 года – хорошее и бюджетное решение для актуализации своего гардероба. Это же относится к платкам, шарфам и сумкам. Любое модное и яркое дополнение к базовым вещам придаст им шик и новизну.



Какие стили в одежде подходят женщинам после 30 лет

Стилисты рекомендуют исходить из образа жизни женщины. Если она активна, часто бывает с друзьями на природе, любит велосипедные прогулки, то ей необходимо иметь часть вещей, решенных в спортивном стиле. Для повседневной жизни лучше остановиться на моделях street-style. Для офиса одежду необходимо выбирать, исходя из корпоративной этики, это могут деловые костюмы или, напротив, стиль casual. И, конечно, нельзя оставлять гардероб без вечернего платья для торжественного случая.

Фото: pexeles

Ранее Zakon.kz рассказал о модных цветах весны-лето 2024 года. С материалом можно ознакомиться здесь.

