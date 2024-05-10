Мода весны 2024: ключевые тренды для женщин после 30
Что модно весной 2024 года для женщин
Выбор модной одежды для женщин после тридцати отличается от других возрастов. Общая рекомендации стилистов – лучше отказаться от короткой длины, откровенных и ультрамодных нарядов в пользу элегантности и классики. Особое внимание необходимо уделить формированию базового гардероба.
По каким правилам нужно собирать базовый гардероб
Принцип отбора одежды определен ее назначением – это база, то есть основа гардероба, которая затем компонуется с другими вещами, создавая различные образы. Поэтому при выборе модной одежды весны 2024 года необходимо обратить внимание, какие модели стоит включить в базовый гардероб. Исходить лучше из нескольких правил:
• Отдавать предпочтение классическим моделям, а не ультрамодным для данного сезона. В этом случае дорогая покупка прослужит не один год.
• Модная вещь должна комбинироваться с другой одеждой из базового гардероба.
• Стилисты рекомендуют обращать внимание на "длинные тренды", которые будут актуальны еще несколько лет.
• Лучше отказаться от пестрых расцветок, так как их будет сложно сочетать с другими вещами. При выборе стоит держать в голове цветовую палитру элементов своего гардероба.
• Общая рекомендация – изделия должны быть выполнены из высококачественных материалов. В этом случае они будут выглядеть дорого и хорошо смотреться.
Фото: freepik
Два слова о классике. Хотя стилисты сводят цветовую гамму базового гардероба до натуральных тонов: белого, черного, бежевого, серого, то есть цветов, которые можно сочетать с любым модным цветом сезона. Хорошо иметь несколько классических вещей в ярких или пастельных тонах, к примеру, голубого или мятного, которые являются модными цветами весны-лета 2024 года. Это могут летние брюки или блузка.
Что входит в базовый гардероб весна-лето 2024 для женщин после 30
Как раз мы подошли к возможности расцветить базовый гардероб новыми модными красками. Прекрасно добавить к существующей базе яркие, легкие и летящие фасоны. Какие модные вещи весны 2024 года можно включить женщинам после 30:
Платья из легкой струящейся ткани либо из льна. Они могут быть различных фасонов и различной длины, сейчас в моде миди, то есть платья почти до пола.
Блузки из ярких шелковых тканей, лучше, чтобы цвета были монохромными, а не пестрыми.
Брюки укороченной длины. Они могут быть разных цветов, к примеру, "квест-салата", а к ним – белоснежная блузка.
Джинсы. В моде навсегда, нужно только подобрать оттенок из модной палитры весны 2024 года.
Футболки. Они могут белыми с разноцветным принтом на груди.
Кардиган – необязательно из шерсти. Сейчас актуальны кардиганы, больше похожие на легкие накидки из шелка. Помнить нужно только о том, чтобы новая вещь хорошо сочеталась с базовым гардеробом.
Обувь. В базовый гардероб женщине после 30 необходимо включить несколько моделей: туфли на каблуке, туфли на шпильке, классические лодочки, кроссовки.
Фото: freepik
К слову, покупка новой пары обуви из модной весенней коллекции 2024 года – хорошее и бюджетное решение для актуализации своего гардероба. Это же относится к платкам, шарфам и сумкам. Любое модное и яркое дополнение к базовым вещам придаст им шик и новизну.
Какие стили в одежде подходят женщинам после 30 лет
Стилисты рекомендуют исходить из образа жизни женщины. Если она активна, часто бывает с друзьями на природе, любит велосипедные прогулки, то ей необходимо иметь часть вещей, решенных в спортивном стиле. Для повседневной жизни лучше остановиться на моделях street-style. Для офиса одежду необходимо выбирать, исходя из корпоративной этики, это могут деловые костюмы или, напротив, стиль casual. И, конечно, нельзя оставлять гардероб без вечернего платья для торжественного случая.
Фото: pexeles
Ранее Zakon.kz рассказал о модных цветах весны-лето 2024 года. С материалом можно ознакомиться здесь.