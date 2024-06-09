Тайные поклонники: любовный гороскоп на 9 июня

Астрологи опубликовали любовный гороскоп на воскресенье, 9 июня, для представителей всех знаков зодиака. Что подготовил для вас Амур, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня день наделяет Овна активностью и энергичностью и это его могучий романтический потенциал. Звезды обещают Овну массу возможностей для знакомств везде, где "движение – это жизнь". В спортзале, в бассейне и фитнес-клубе Овен будет поистине неотразим! Если же у него сегодня назначено свидание, почему бы не провести его оригинально, вдвоем побегав в парке? Или сходить вместе в клуб и от души потанцевать.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Тельцу стоит проанализировать свои отношения с любимым человеком: не получилось ли так, что Телец больше отдает, чем получает взамен? Возможно, забота о сохранении отношений легла целиком на его плечи? Если это действительно так, Тельцу сегодня стоит переосмыслить ситуацию, приняв ее такой, как есть. А потом, исходя из реального положения дел, сделать для себя вывод на будущее.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня звезды советуют Близнецам как следует пофантазировать. Их желания будут обладать свойством сбываться, так что Близнецам стоит как можно ярче, в деталях, представить себе своего идеального партнера и личную жизнь. Может быть, Близнецы хотят обратить на себя чье-то внимание? Или добавить в свои отношения романтики и огня? Не бойтесь мечтать! Визуализировав свои мечты сегодня, Близнецы сумеют со временем добиться желаемого.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку будет нелегко распределить свое время между любимым человеком и остальными сферами жизни, которые требуют его внимания. Безусловно, любовь на первом месте, но у Рака есть и другие обязанности – в течение сегодняшнего дня они будут давать о себе знать, отвлекая от романтики. Раку придется крутиться, как белка в колесе, чтобы и дела успеть сделать, и любимый человек без его внимания не заскучал.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня, если Лев хочет любить и быть любимым, ему стоит превратить эту мощную энергию в двигательный импульс и направиться куда-нибудь туда, где он еще никогда не бывал. Неважно, будет ли это выставка безумного авангардиста, лес за чертой города, речка, музей или луг. Сегодня любая прогулка придаст Льву нужный тонус и уверенность в себе, а новые впечатления вдохновят на новые знакомства.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Дева будет обладать талантами полководца, и ей стоит использовать это для того, чтобы добиться успехов в любви. День наделяет Деву способностью мыслить глобально, просчитывая ситуацию, как в шахматах, на несколько ходов вперед. Сегодня для Девы нет ничего невозможного, ведь даже пешка, если действовать с умом, способна стать ферзем. Мастерство гроссмейстера поможет Деве одерживать победы и завоевывать сердца.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня перед Весами в полный рост может встать вопрос выбора. Похоже, в их жизни есть сразу несколько людей, которые к ним неравнодушны. Каждый из поклонников втайне надеется на то, что займет в сердце Весов центральное место, став для них единственным и неповторимым. Однако как бы эта ситуация не льстила самолюбию, она не может длиться вечно. Звезды говорят, что сегодня необходимо сделать выбор – иначе скоро воздыхатели разбегутся, и Весы останутся ни с чем.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпиону необходимо решить в своей личной жизни важный вопрос: идти вперед или отступить? Дать задний ход, пока еще не поздно, или форсировать развитие событий? Возможно, Скорпион способен привести немало аргументов "за" и "против" обоих вариантов, однако главное, что ему надо сделать сегодня, это заглянуть в свое сердце. Логика и трезвый расчет – вещи хорошие, но только не тогда, когда речь идет о любви.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня звезды предлагают Стрельцу рискнуть, если, конечно, такая необходимость в его личной жизни назрела. Хватит топтаться на месте, пора двигаться вперед! Трудно сказать, к чему приведет этот шаг, к счастливой любви или к неудаче, но если Стрелец не попробует, то так никогда и не узнает. Любые отношения – это риск, и если уж корить себя, то лучше за то, что сделал что-то не так, чем за то, что ничего не сделал.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерогу в личной жизни не помешает затеять грандиозную генеральную уборку, выбросив из нее весь ненужный хлам. Идет ли речь об обидах, которые копились годами, сожалении о прошлом, надоевших поклонниках (поклонницах) или о чем-то еще, Козерогу необходимо избавиться от всего, чтобы расчистить место для нового в своей личной жизни. Без этого ему будет также трудно двигаться вперед, как марафонцу бежать дистанцию с гирями на ногах.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня, если Водолей захочет поиграть в какую-то новую для себя любовную игру, это может отлично у него получиться. Возможно, он уже давно подумывал над тем, чтобы заполнить анкету на сайте знакомств или поискать себе пару на форуме. Другими словами, сегодня Водолей может дерзать! Главное для него – помнить, что это всего лишь флирт, то есть любовная игра. Не стоит относиться к таким вещам слишком серьезно.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбам и их любимому человеку представится возможность укрепить свою интеллектуальную связь. Чувства чувствами, но если бы у Рыб и их избранника больше не было ничего общего, прогноз для их отношений был бы печальным, не так ли? Сегодня у Рыб и их партнера есть шанс узнать что-то новое о том, что их объединяет. Возможно, это окажется общее хобби, а может, любимые книги, фильмы или самые заветные, потаенные мечты.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.