Диетолог рассказала о вреде для организма "венского" и "английского" завтраков
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По словам врача Маргариты Королёвой, употреблять в пищу "венский" и "английский" завтраки в первый час после пробуждения, ни в коем случае нельзя, сообщает Zakon.kz.
Королёва рассказала ОСН, что такие варианты завтраков с жареными колбасками, мясом, копченостями и большим количеством соли могут привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) либо обострить текущие заболевания.
Вместо такой еды диетолог посоветовала есть в первый час после пробуждения крупы, омлеты, в том числе с овощами, творогом и даже легкие котлеты.
"Если человек будет отдавать предпочтение жареным и гиперсоленым продуктам, копченостям, шашлыкам из свинины или баранины, это может обострить ситуацию с болезнями ЖКТ, если таковые уже есть. То же самое касается бекона и всяческих колбасок, которые являются составной частью известных всем "английских" и "венских" завтраков", — объяснила диетолог.
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