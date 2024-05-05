Диетолог рассказала о вреде для организма "венского" и "английского" завтраков

По словам врача Маргариты Королёвой, употреблять в пищу "венский" и "английский" завтраки в первый час после пробуждения, ни в коем случае нельзя, сообщает Zakon.kz.

Королёва рассказала ОСН, что такие варианты завтраков с жареными колбасками, мясом, копченостями и большим количеством соли могут привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) либо обострить текущие заболевания.



Вместо такой еды диетолог посоветовала есть в первый час после пробуждения крупы, омлеты, в том числе с овощами, творогом и даже легкие котлеты.

"Если человек будет отдавать предпочтение жареным и гиперсоленым продуктам, копченостям, шашлыкам из свинины или баранины, это может обострить ситуацию с болезнями ЖКТ, если таковые уже есть. То же самое касается бекона и всяческих колбасок, которые являются составной частью известных всем "английских" и "венских" завтраков", — объяснила диетолог.

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