Кефир – польза и вред самого популярного напитка

Привычный для всех молочный продукт – кефир обладает свойствами, о которых прежде было малоизвестно. В чем реальная польза кефира, кому и когда стоит отказаться от продукта, и почему лучше не пить его на ночь, – в материале Zakon.kz.

Популярность кефира объясняется его приятным вкусом, низкой калорийностью в сравнении с другими молочными продуктами, например, сыром, и доступностью по цене. Высокий спрос поддерживает также распространенность продукта – кефир можно увидеть на полке любого магазина. Хотя о полезности кефира говорят давно, многие свойства продукта стали известны только в последние годы. В том числе, негативные.

Полезные свойства кефира

Важные микроэлементы и витамины. Для нормальной работы организму необходимы витамины и микроэлементы. Кефир – полноценный источник таких важных соединений, как кальций, витамины С и К, витамины группы В, магния, фосфора и фолиевой кислоты. Кефирный белок отлично усваиваться организмом. Другая важная функция, решаемая кефиром – полезные бактерии или пробиотики, содержащиеся в продукте, и улучшающие состояние кишечника. Медики считают кефир лидером по числу полезных бактерий среди других молочных продуктов.

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Антибактериальные свойства. Данное свойство кефира объясняется тем, что в продукте содержится пробиотик Lactobacillus kefiri, подавляющий рост кишечной палочки, и вредных бактерий Salmonella, H. pylori. Кефир не заменит препаратов при сложных и тяжелых случаях, но свое профилактическое воздействие на организм оказывает прекрасно.

Здоровье костей и зубов. Известно, что для здоровья костей и зубов необходим их строительный материал – кальций. Медики давно убеждают людей включать в свой рацион молочные продукты для восполнения важного микроэлемента. В молекулярный состав кефира входит не только большое количество кальция, но и другой важный элемент – витамин К2. Считается, что К2 улучшает формулу, позволяющую усваивать кальций организмом. Дополнительный плюс кефира – он имеет меньшую жирность, чем другие молочные продукты, которые рекомендуют употреблять для восполнения кальция.

Пищеварение. Улучшение пищеварения наступает за счет большого количества в кефире полезных бактерий, о которых говорилось ранее. Молочно-кислый продукт используется в период лечения синдрома раздраженного кишечник (СКР), язвы, вызванной бактерией H. Pylori, и запоров. Врачи не рекомендуют сводить лечение только к употреблению кефира, продукт является лишь частью медикаментозной помощи при этих заболеваниях.

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Низкое количество лактозы. Большая часть взрослого населения утрачивает с возрастом способность переваривать лактозу, содержащуюся во всех молочных продуктах. Между тем, установлена закономерность – люди, у которых были негативные реакции на молоко, отлично переносят кефир. Объясняется это тем, что большая часть лактозы в продукте перерабатывается полезными бактериями в кислоту, отчего ее количество существенно снижается.

Кому и чем вреден кефир

Углеводы и сахар. Хотя кефир не относиться к сладкой выпечке или конфетам, продукт так же содержит углеводы и сахар. Людям, больным сахарным диабетом либо ожирением, необходимо посоветоваться с врачом: какое количество кефира для них будет безопасным.

Алкоголь. Автолюбителям это свойство кефира хорошо знакомо, так как алкотестр способен считывать даже низкое содержание алкоголя. Специалисты говорят, что содержание алкоголя в продукте может колебаться, но, как правило, он находиться в пределах от 0,5 до 2% промилле.

Количество кефира. Большое количество кефира может спровоцировать газообразование, тошноту и диарею. Поэтому медики рекомендуют разумно подходить к употреблению продукта. По их мнению, увеличивать количество кефира в рационе нужно постепенно.

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Как приготовить кефир в домашних условиях

Кефир можно приготовить в домашних условиях двумя способами. Самый простой – добавить в молоко несколько столовых ложек кефира. Соотношение: на 1 литр молока – 4-5 столовые ложек продукта. Оставить в теплом месте для брожения. После готовности – убрать на хранение в холодильник.

Другой способ: купить сухую кефирную закваску или кефирные зерна в магазине или аптеке. В молоко добавить по инструкции, и выдержать в теплом месте до получения готового продукта.

Почему не стоит пить кефир на ночь

Врачи предупреждают, что кефир может во время сна спровоцировать приступ рефлюкса, когда кислота из желудка самопроизвольно забрасывается в пищевод. В результате чего человек просыпается, у него начинается кашель. Общее правило: не употреблять кефир поздне, чем за два часа до отхода ко сну. Больным гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) лучше отказать от кефира в рационе.