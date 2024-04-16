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Редис: в чем польза и вред сезонного продукта

Редис: в чем польза и вред сезонного продукта, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 12:50 Фото: freepik
Самый первый и популярный сезонный овощ в Казахстане – редис. Zakon.kz узнал, какую пользу редис приносит организму и кому стоит воздержаться от его употребления.

Весенний рацион невозможно себе представить без домашнего салатика из свежей редиски, зеленого лука и сметаны. Помимо гастрономического удовольствия, польза от простенького блюда в каждой ложке. Причем состав редиса выглядит привлекательно даже для людей, следящих за своим весом: калорийность всего 16 ккал на 100 грамм, имеются белки – 0,7 г, жиры – 0,1 г, и углеводы – 1,8 г.

В чем польза редиса

Польза редиса вытекает из его состава – низкая калорийность позволяет включать сезонный продукт в рацион без ограничений. Пищевые волокна, из который состоит редис, помогают пищеварению. Замечена также способность овоща улучшать отток желчи, что хорошо сказывается на работе печени. В целом редис более всего и известен своими отличными пищеварительными свойствами – он стимулирует выработку желудочного сока, выделение желчи, усиливает перистальтику.

Редис считается одним из источников витамина С, витаминов группы В, а также калия. Присутствуют также в овоще фенольные соединения, обладающие полезным для организма антиоксидантным действием. Каждое из веществ и витаминов делают свой вклад: антиоксиданты снижают риск развития онкологических заболеваний, Витамин С и фитонциды – повышают иммунитет, а витамины группы В положительно влияют на нервную систему. Помимо этого, в шкурке редиса имеются антоцианы – вещества с противовоспалительным действием.

Редис: в чем польза и вред сезонного продукта, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 12:50

Фото: freepik

Кому вреден редис

Отличные пищеварительные качества редиса имеют обратный эффект для людей, страдающих хроническими заболеваниями.

От употребления сезонного овоща стоит воздержаться либо свести до минимума больным с такими диагнозами, как:

  • язвенная болезнь желудка;
  • язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки;
  • гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
  • панкреатит;
  • желчнокаменная болезнь.

Всем остальным не стоит есть редис натощак – овощ способен вызывать вздутие живота.

Как редис применяется в медицине

Мало кому известно, но редис применяется в медицинских целях: из овоща извлекают сульфорафан и индол-3-карбинол, на основе которых затем производят добавки. Пищевые добавки продаются в аптеках, перед применением лучше посоветоваться с врачом.

Врачи рекомендуют включать редис в рацион людям, имеющим проблемы с пищеварением – низкая кислотность, запоры, застои желчи. Помимо этого, этот сезонный продукт будет полезен для больных диабетом, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как выбирать и хранить редис

Выбор. Красная шкурка редиса должна быть без трещин – этот дефект указывает на недостаток влаги при выращивании. Сам овощ должен быть плотным, упругим и тяжелым. Если вы "взвесили" редис на руке и он показался вам легким, значит, овощ долго где-то хранился и внутри пустой. Зачастую редис продают пучками, а не на развес, в этом случае необходимо обратить внимание на ботву – она должна быть свежей и иметь ярко-зеленый цвет. В противном случае, вам хотят продать залежалый продукт.

Хранение. Хранить редис лучше в холодильнике – при комнатной температуре овощ выдержит не более пары дней. Если у него нет ботвы, он быстро начнет увядать, а если есть, то ботва станет вытягивать на себя влагу. Это же свойство ботвы отмечается при хранении редиса в холодильнике. Для увеличения срока хранения необходимо отбирать сухие, немытые плоды без ботвы.

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