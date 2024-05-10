Астролог дала советы представителям каждого знака зодиака на неделю

Раскрытие творческого потенциала, приумножение ресурсов, в том числе финансовых. Наилучшее время для любви и романтики, создания прочного фундамента в деловой сфере и бизнесе, спорте. Так оценивает астролог Татьяна Рубина предстоящую неделю с 13 по 19 мая, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, многие ощутят потребность в свободе и независимости, желание уйти от общепринятых норм и поддаться духу авантюризма. Кому-то захочется необычных, нестандартных отношений. Знакомства по интернету отлично впишутся в этот период, пишет 5-tv.ru со ссылкой на астролога.

На следующей неделе будет приносить хороший результат любая деятельность, способствующая раскрытию огненного потенциала: спорт, бизнес, стартапы, персональные тренинги по личностному росту.

Растущая фаза Луны на всем периоде будет способствовать активности и оздоровлению организма, помогать накапливать энергию. Рекомендуется встроить в образ жизни процедуры, связанные с физиотерапией, спа, поход в баню. Дела, касаемые работы и финансов, будут удаваться.

Первая половина недели идеальна для праздников, шумных застолий и посещения общественных мест, где вы сможете погрузиться в атмосферу веселья. Проведение презентаций, конкурсов, спортивных мероприятий оправдает ожидания. Вторая половина недели склоняет к выполнению повседневных, мелких, бытовых дел, наведению порядка или к сложной работе, которая требует концентрации, внимания и точности действий.

Овен

Тяга к прекрасному, любовь к поэзии, искусству, музыке дает прилив творческих сил и вдохновения. Спокойные мелодии, общение с природой, поездка к морю или в санаторий помогут испытать приятные эмоции. Способность интуитивно понять источник дохода или вложения средств. Если вы планируете основание собственного дела, бренда или совершить крупные покупки, лучше не предавать огласке свои планы.

Телец

Тельцам звезды советуют обращать внимание на необычные события и удивительные совпадения. Вас могут посетить инсайты, интересные мысли, подсказки неба – куда двигаться дальше.

Успехов в делах легче добиться в компании с друзьями или близкими по интересам людьми. Продвижение новых идей, внедрение изобретения или рационализаторского предложения получат необходимую помощь через спонсоров или общественные организации.

Близнецы

Близнецы могут рассчитывать на поддержку начальства, официальных инстанций и даже тайных покровителей. Образ серого кардинала или неформального лидера тоже будет к лицу. Для самореализации встаньте на путь духовного роста, благотворительной и творческой деятельности, ведь в состоянии вдохновения легче воплощаются идеи в жизнь.

Рак

Фортуна на вашей стороне, если вы занимаетесь общественно-полезной работой или решаете серьезные стратегические вопросы. Благосклонны будут звезды и к преподавателям, деятелям науки и спорта, а также к путешественникам. Приобретению друзей среди иностранцев, политиков или общественных лидеров поможет интернет-ресурс, посещение масштабных мероприятий или научных конференций.

Лев

Львам предстоит сосредоточиться на карьере и труднодостижимых целях. Именно сейчас можно добиться заметных успехов благодаря дерзости и способности рисковать в кризисных ситуациях. Действуйте смело, решительно, упорно.

Дева

Вам важно правильно выбирать союзников и партнеров. Успех и расширение возможностей зависит от того, какие люди вас окружают и как складываются отношения с ними. Брак или сотрудничество способствуют активной, интересной жизни, укрепляют ваш престиж и дают возможность путешествовать и расширять кругозор. Взаимная поддержка и выручка – ключ к достижению поставленных целей.

Весы

У Весов открываются возможности для самореализации, укрепления и стабилизации своего положения. Вместе с тем приходят и новые обязанности, дополнительная ответственность. В общем, поработать придется, но через усилия прокладывается дорога к лучшей жизни. Успешно решаются текущие дела, связанные с финансовой сферой.

Скорпион

Не упустите благоприятные дни для налаживания деловых и личных отношений. Многообещающим и удачным может стать романтический союз, брак, новое знакомство. Вы на коне! Популярность, уверенность в себе, способность договориться с оппонентами – ваши сильные стороны. Творческая энергия бьет ключом. Используйте ее для достижения успеха у публики, при взаимодействии с партнером или в сфере искусства.

Стрелец

Стрельцы, оставьте достаточно времени и сил для общения с членами семьи, наведения порядка и уюта в своем жилище. Это удачное время, чтобы заняться генеральной уборкой и избавиться от накопившегося хлама, пройти комплексное медицинское обследование или поработать на дачном участке. Дел может оказаться больше, чем вы ожидали. Трудолюбие, практичный и планомерный подход поможет справиться с ними быстро.

Козерог

Не сомневайтесь в своих способностях. Реализуйтесь в сфере рекламы, лекционной и выставочной деятельности, обучении на курсах и вебинарах. Удачно сложатся переговоры, собеседования, свидания. Если хотите наладить плодотворное сотрудничество с клиентами или отношения с родственниками, тогда подключите обаяние и щедрость. Не скупитесь на комплименты, похвалу и презенты.

Водолей

Влияние позитивных вибраций набирает силу и принесет радостные семейные события. Почувствуйте себя по-настоящему счастливыми в кругу близких и родных, подарите им нежность, заботу. Помните, что приятно не только получать, но и дарить подарки. Эффективный период для бытовых и повседневных домашних дел, закупки продуктов на неделю или мелкого косметического ремонта.

Рыбы

Рыбы могут преуспеть в учебе и самосовершенствовании профессиональных навыков, браться за рабочие проекты, начинать собственное дело, вести активную переписку с деловыми партнерами или поискать кандидатов на сайте знакомств. Время встреч, краткосрочных поездок и наполнения информацией. Действуйте последовательно, без излишней спешки и суеты. Важен деловой рациональный подход.

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