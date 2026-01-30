Астролог назвала главные опасности предстоящей недели для каждого знака зодиака

Следующая неделя, со 2 по 8 февраля 2026 года, пройдет на фоне очередного парада планет. Какие изменения ждут представителей всех знаков зодиака в эти дни, рассказала астролог Татьяна Рубина, сообщает Zakon.kz.

По словам астролога, фокус внимания сместится от личных достижений, эгоистических желаний и карьерных вершин к коллективному сотворчеству, дружеским связям, новаторским идеям.

"Неприятие рутины и однообразия сподвигает, чтобы резким решительным движением мы разорвали замкнутый круг устаревших привычек и обрели усовершенствованную, обновленную версию себя... ...Полнолуние в знаке Льва, называемое еще Снежной Луной, встречаем 2 февраля. Это благоприятное время для творчества и самопрезентации, реализации идей и демонстрации талантов. В общении ценятся искренность и открытость. Стоит обратить особое внимание на детей и уделить время на игры с ними и совместный досуг", – рассказала Рубина 5-tv.ru.

Также она советует избегать резких шагов, конфликтов, не нужно устраивать разборки на пике эмоций. Следует быть осмотрительными с крупными тратами и рискованными вложениями.

"В плане здоровья особое внимание нужно уделить сердцу и сосудам, избегать чрезмерных нагрузок в спортзале. Зато желания, связанные с запросом на любовь, творческую и личную реализацию, получение признания, особенно хорошо исполняются на эту Луну", – отметила астролог.

Овен

Высок риск спонтанных и непредсказуемых трат. Возможны неожиданные повороты в финансовых делах, а также безвозвратные потери личных вещей. Нужно избегать импульсивных решений, особенно связанных с материальной стороной жизни.

Справиться с финансовыми трудностями поможет активность. Деньги могут прийти через нестандартные решения, творчество и помощь другим.

Телец

"Для Тельцов важны сдержанность и контроль эмоций. Несговорчивость и завышенные амбиции могут навредить отношениям с начальством, старшими родственниками и пожилыми людьми. Важно использовать энергию недели, чтобы навести порядок в профессиональных делах, здоровье и отношениях по иерархии". Татьяна Рубина

Обращение к официальным лицам поможет решить накопившиеся проблемы, но принимать решения надо самостоятельно.

Близнецы

Это будет период мечтательности, непрактичности и неоправдавшихся надежд. Склонности к правонарушениям могут неприятно подвести. Стоит отложить на этой неделе дальние поездки и командировки. При этом посещение святых мест силы или изучение культуры других народов как раз поспособствует обретению смысла жизни и устранит сомнения в себе и в убеждениях.

Рак

Для Раков настало время для обновления, переоценки стратегий, запуска новых планов с ориентацией на будущее. Неделя потребует креатива и приключений, но необходима самодисциплина, чтобы выбрать верный путь – один из многих.

Не рекомендуется занимать деньги, проводить хирургические вмешательства без экстренной необходимости. Также неделя неудачна для коллективных мероприятий. Отдайте предпочтение психологической чистке сознания с помощью специалиста или самостоятельных практик. Например, можно выписать и сжечь негативные установки.

Лев

Повышенная требовательность к окружающим и трудности при достижении компромиссов у Львов могут вовлечь в конфликты с вышестоящими лицами, деловыми партнерами и супругами. Нужно соблюдать границы в отношениях. Следует отложить на это время заключение сделок, подписание контрактов, деловые поездки.

Романтическая сторона также может принести разочарования. Поэтому лучше всего пропустить через фильтр свое окружение. Руководствоваться желательно состоянием "лучше будь одному, чем с кем попало". Но это хороший период для материального творчества – можно рисовать, заняться лепкой или поделками.

Дева

У Дев период повышенной придирчивости к окружающим. Особенно могут пострадать коллеги или обслуживающий персонал. Споры на почве идеологии, религии и политики повысят вероятность оказаться в рамках несправедливых обвинений. Обращение в судебные инстанции и рабочие командировки могут обернуться нежелательными последствиями.

Служебный рост и повышение авторитетности возможны через вашу компетентность, международные проекты, расширение кругозора. На текущий момент Девам больше подходит функция стратега, а не тактика.

Весы

У Весов возрастет склонность к риску. Будьте осторожны с крупными вложениями, финансовыми операциями или авантюрными проектами. Во время занятий спортом следует соблюдать технику безопасности, чтобы избежать травм.

Возможно, Весы ощутят раскрытие сексуальных возможностей и рост энергии кундалини. Вместе с тем обострится ревность в отношении второй половины и желание контроля. Усиление энергетического потенциала и обретение внутренней силы поспособствуют творческому взлету.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют контролировать перепады настроения и не срываться на близких. Лучше проявить заботу о них, чтобы избежать ссор, сообща решать бытовые проблемы.

Деловые люди могут столкнуться с разбирательствами в отношениях с партнерами или клиентами. Нужно контролировать возросшую тягу к удовольствиям и развлечениям на этой неделе. Чрезмерность приведет к душевному опустошению. Нужно иметь возможность расслабиться и получить приятные ощущения, в том числе телесные.

Стрелец

У Стрельцов режим многозадачности в делах приведет к хаотичности и скажется на отношениях с людьми. Возникнет путаница с деловыми бумагами, сопроводительными документами и клиентами. Разрозненные факты с трудом будут поддаваться анализу.

Действовать следует обдуманно, а к делам подходить системно. Не стоит надеяться на случайный успех и лучше заранее подготовиться к большому потоку дел. Чтобы не нажить недоброжелателей, надо взвешивать слова и избегать поспешных выводов. Звезды рекомендуют искать новый подход к жизненным задачкам. Можно обновить рабочее пространство.

Козерог

Козероги погрузятся в личные проекты. Они нуждаются в восхищении и требуют к себе максимум внимания. Не исключено, что на этой неделе поймут для себя что-то важное, связанное с личной жизнью.

Рекомендуется настроиться на романтический лад. Однако в погоне за удовольствиями не стоит забывать о других делах. Стремление к дорогим покупкам, азартным играм, биржевым операциям может привести к чрезмерным финансовым тратам. Зато активизируются творческие способности и возникнут благоприятные предпосылки для занятий искусством, музыкой, преподавательской или сценической деятельностью.

Водолей

Водолеи будут склонны к эмоциональной нестабильности. Высока вероятность резкой смены настроения от минуса к плюсу. Возможно обострение тревожных состояний, связанных с детскими годами. Важно отпустить отжившее и строить новое на основе истинных ценностей.

Это время честного диалога с собой и своей душой. Рекомендуется перевести фокус на домашние дела и семью. Возможно, нужен ремонт или перераспределение обязанностей. Внимательно подойти к подбору продуктов и правильному питанию.

Рыбы

У Рыб настанет период логических ошибок, рассеянности и невнимательности. Высока вероятность утери важных документов, гаджетов, недопонимание в отношениях с родственниками и деловыми партнерами. Следует быть внимательными к информации. Все договоры, переговоры, покупки, работа техники потребуют двойной проверки.

Надо воздержаться от купли-продажи транспортных средств. Несмотря на внутренний диссонанс, это лучшее время для занятий психологией, йогой и спортивной ходьбой. Уделить время можно медитациям.

Ранее астрологи рассказали, кому из знаков зодиака в феврале 2026 жизнь станет легче.