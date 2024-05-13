Врач призвал людей ходить босиком по щебню, песку и траве

Врач Иван Андреев призвал ходить босиком по щебню, песку и траве для укрепления иммунитета, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что стопа человека связана практически со всеми органами тела. Воздействуя на нее, можно решить многие проблемы со здоровьем.



"Если мы хотим простимулировать организм, ходим босиком по щебню, по скошенной траве, чтобы она стимулировала, как коврик, аппликатор Кузнецова или, скажем, коврик Ляпко. Если мы хотим успокоить, то ходим по мягкой некошеной траве, ходим по теплому песку, чтобы снять напряжение. Если хотим простимулировать и усилить все зоны воздействия, ходим по росистой траве, по росе", – рассказал Андреев.

Он подчеркнул, что особенно ходить босиком полезно детям и людям серебряного возраста. Для детей это будет профилактикой плоскостопия, а для пожилых – физиопроцедурой.

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