Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Врач назвала топ-10 противопростудных продуктов

Врач назвала топ-10 противопростудных продуктов, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 08:20 Фото: pixabay
Российский врач Ирина Баранова перечислила продукты, необходимые в рационе для борьбы против простуды, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале доктор Баранова отметила, что рацион должен быть разнообразным и сбалансированным.

Итак, топ-10 продуктов против простудных заболеваний:

1. Квашеная капуста: ценная полезная флора, целое сообщество дружественных микрооганизмов и молочная кислота способствуют восстановлению кишечника, ведь именно в кишечнике сконцентировано 90% лимфоидной ткани – основы нашего иммунитета. Клетчатка, словно щетка, «выметает» из кишечника все токсины и шлаки. Органические кислоты не только способствуют развитию и размножению здоровой микрофлоры, препятствующей вирусам и другим патогенам, но и активно борются со свободными радикалами.

2. Бузина: обладает иммунопротективными свойствами (укрепляет иммунитет) за счет того, что содержит множество антиоксидантов, эфирные масла, рутин, валериановую, уксусную и яблочную кислоту. Отвары ягод и цветов бузины применяются в народной медицине на протяжении столетий. Сейчас доступно множество добавок с бузиной (сиропы, шипучие таблетки, экстракты).

3. Цитрусовые несладкие, облепиха, киви содержат не только витамин С и органические кислоты, обладающие противовирусной активностью, но и множество других полезных компонентов. Помните, что важно выбирать несладкие фрукты и ягоды. Вред от сахара или избытка фруктозы затмит всю пользу от витаминов и микроэлементов.

4. Чайный гриб: как и квашеная капуста, содержит целый спектр органических кислот и полезных бактерий, которые способны не только укреплять наш иммунитет, но и напрямую противостоять атакам патогенов. Важно полноценно выдерживать гриб, добиваясь полной ферментации сахара.

5. Лилейные: лук и чеснок способны бороться с вирусами даже «воздушно-капельным путем». Их острый резкий запах связан с наличием активных веществ – фитонцидов, обладающих мощной противовирусной, антибактериальной и противогрибковой активностью.

6. Острый перец: капсаицин в его составе активирует кровообращение, разжижает мокроту и способствует ее выведению из легких. Обладает прямым антибактериальным и противовирусным действием.

7. Грибы шиитаке: в российской современной кухне «иностранные» грибы надежно закрепились благодаря не только замечательным вкусовым свойствам, но и тому, что они обладают антимикробным, иммуномодулирующим, противовоспалительным действием и широко применяются в альтернативной онкологии.

8. Сало стимулирует выработку желчи, а желчь, в свою очередь, обладает антибактериальным, противовирусным действием, борется с паразитами и обеспечивает всасывание жиров и жирорастворимых витаминов. Какой иммунитет без витамина Д и качественных мембран? Никакого. Наладьте желчеотток, и ваше здоровье улучшится.

9. Имбирь: сырой, маринованный, сушеный – отличное средство для борьбы с вирусами. Фитонциды и эфирные масла имбиря работают против широкого спектра вирусов и бактерий, укрепляют естественную противомикробную защиту организма

10. Редька: сок черной редьки способен поддержать иммунитет за счет содержания витаминов, минералов, аминокислот, гликозидов, лизоцима и фитонцидов. Попробуйте не традиционный рецепт редька с медом, а с маслом и лимонным соком или яблочным уксусом.

Ранее врач составила список "обязательных" витаминных продуктов в рационе.

Читайте также

Во время магнитных бурь дачникам посоветовали снизить темп работ
Во время магнитных бурь дачникам посоветовали снизить темп работ
Как контролировать приступы мигрени
полив домашнего растения
Какой водой нужно поливать комнатные растения
Елена Вебер
2024 год Здоровье ЗОЖ Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Жуткое столкновение грузовика с Mercedes произошло в Алматы
штормовое предупреждение
Заморозки, град, гроза и шквал ожидаются в Астане и 13 областях страны
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
оппозиция требует отставки Пашиняна
Оппозиция в Армении заявила о запуске процедуры импичмента Пашиняна
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: