Врач назвала топ-10 противопростудных продуктов

Российский врач Ирина Баранова перечислила продукты, необходимые в рационе для борьбы против простуды, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале доктор Баранова отметила, что рацион должен быть разнообразным и сбалансированным.

Итак, топ-10 продуктов против простудных заболеваний:

1. Квашеная капуста: ценная полезная флора, целое сообщество дружественных микрооганизмов и молочная кислота способствуют восстановлению кишечника, ведь именно в кишечнике сконцентировано 90% лимфоидной ткани – основы нашего иммунитета. Клетчатка, словно щетка, «выметает» из кишечника все токсины и шлаки. Органические кислоты не только способствуют развитию и размножению здоровой микрофлоры, препятствующей вирусам и другим патогенам, но и активно борются со свободными радикалами.

2. Бузина: обладает иммунопротективными свойствами (укрепляет иммунитет) за счет того, что содержит множество антиоксидантов, эфирные масла, рутин, валериановую, уксусную и яблочную кислоту. Отвары ягод и цветов бузины применяются в народной медицине на протяжении столетий. Сейчас доступно множество добавок с бузиной (сиропы, шипучие таблетки, экстракты).

3. Цитрусовые несладкие, облепиха, киви содержат не только витамин С и органические кислоты, обладающие противовирусной активностью, но и множество других полезных компонентов. Помните, что важно выбирать несладкие фрукты и ягоды. Вред от сахара или избытка фруктозы затмит всю пользу от витаминов и микроэлементов.

4. Чайный гриб: как и квашеная капуста, содержит целый спектр органических кислот и полезных бактерий, которые способны не только укреплять наш иммунитет, но и напрямую противостоять атакам патогенов. Важно полноценно выдерживать гриб, добиваясь полной ферментации сахара.

5. Лилейные: лук и чеснок способны бороться с вирусами даже «воздушно-капельным путем». Их острый резкий запах связан с наличием активных веществ – фитонцидов, обладающих мощной противовирусной, антибактериальной и противогрибковой активностью.

6. Острый перец: капсаицин в его составе активирует кровообращение, разжижает мокроту и способствует ее выведению из легких. Обладает прямым антибактериальным и противовирусным действием.

7. Грибы шиитаке: в российской современной кухне «иностранные» грибы надежно закрепились благодаря не только замечательным вкусовым свойствам, но и тому, что они обладают антимикробным, иммуномодулирующим, противовоспалительным действием и широко применяются в альтернативной онкологии.

8. Сало стимулирует выработку желчи, а желчь, в свою очередь, обладает антибактериальным, противовирусным действием, борется с паразитами и обеспечивает всасывание жиров и жирорастворимых витаминов. Какой иммунитет без витамина Д и качественных мембран? Никакого. Наладьте желчеотток, и ваше здоровье улучшится.

9. Имбирь: сырой, маринованный, сушеный – отличное средство для борьбы с вирусами. Фитонциды и эфирные масла имбиря работают против широкого спектра вирусов и бактерий, укрепляют естественную противомикробную защиту организма

10. Редька: сок черной редьки способен поддержать иммунитет за счет содержания витаминов, минералов, аминокислот, гликозидов, лизоцима и фитонцидов. Попробуйте не традиционный рецепт редька с медом, а с маслом и лимонным соком или яблочным уксусом.

Ранее врач составила список "обязательных" витаминных продуктов в рационе.