Неужели Паркинсон?! – известный врач рассказал, почему дрожат руки

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему дрожат руки. По его словам, это не обязательно говорит о болезни Паркинсона, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что у многих рано или поздно начинают дрожать руки.

"И чаще всего именно "поздно" – у 6% лиц в возрасте 65 лет, и к 90 годам этот процент увеличивается до 20%. И первый вопрос – неужели Паркинсон?! Совершенно не обязательно! К подавляющего большинства людей с тремором (дрожанием рук) – это эссенциальный тремор. То есть первичный, без явной подлежащей причины. Мы понимаем, что большую роль тут играет генетическая предрасположенность", – написал Александр Мясников 9 июля 2024 года в своем Telegram-канале.

На самом деле, как пояснил эксперт, физиологический тремор есть у каждого и это – норма.

"Здоровые люди имеют симметричный, очень низкоамплитудный, высокочастотный (от 8 до 12 Гц) физиологический тремор рук. Физиологический тремор не виден при обычных обстоятельствах, но многие факторы могут усилить физиологический тремор до точки обнаружения: стресс, тревога, возбуждение, мышечная усталость, лихорадка, гипогликемия, абстиненция от алкоголя, а также различные лекарства и вещества. Заметный глазу тремор – это уже не норма и самое частое состояние: первичный, эссенциальный тремор", – объяснил Александр Мясников.

Он перечислил характеристики первичного тремора.

Он, как правило, симметричный. Может начаться на одной руке, но через какое-то время к ней присоединится и другая. Может существовать и в покое, когда руки, например, просто лежат на столе или коленях. Но это при эссенциальном треморе можно подавить ментальной активностью: например, обратный отсчет от 15 до нуля. Усиливается при движении, выполнении задач – поднести кружку ко рту, написать, указать на что-то, например, при пробе "указательный палец к носу". Может распространяться на шею и голову (движения по типу "да-да" или "нет-нет" встречаются одинаково часто). Кофеин не усиливает тремор (в отличие от физиологического), а алкоголь и вовсе его убирает.

"Людям с эссенциальным тремором часто ошибочно ставят диагноз болезни Паркинсона. Это в учебниках все ясно, в жизни не так. Тем более, что и эссенциальный тремор, и Паркинсон – чисто клинические диагнозы, без нужды в анализах крови, и даже МРТ (назначают. – Прим. ред.) не для диагноза, а чтобы исключить опухоль". Александр Мясников

Также врач перечислил симптомы болезни Паркинсона:

дрожание рук (в покое, с одной стороны, часто вовлекается нога, без отчетливого усиления при выполнении задач);

ставший мелким почерк;

ослабший голос;

потеря запахов;

ухудшение памяти;

при ходьбе человек больше не размахивает руками;

скованность в плечах;

затрудненное сглатывание;

замедленные движения, сниженная мимика;

частые позывы к мочеиспусканию без чувства облегчения после него.

Кроме того, Александр Мясников привел в пример историю довольно известного в Америке художника, которому ошибочно диагностировали болезнь Паркинсона:

"Я впервые проконсультировался с неврологом 15 лет назад по поводу нескольких небольших проблем, которые меня беспокоили. Когда я печатал, я иногда нажимал на клавиатуру по несколько раз, а не только один раз. Моя левая рука начала дрожать много лет назад, но интенсивность ухудшилась до такой степени, что это повлияло на мою способность рисовать и есть. Моя правая рука была в порядке. Я также начал время от времени пошатываться при ходьбе, и я боялся быстро повернуться, опасаясь упасть. У невролога сложилось впечатление, что у меня была ранняя болезнь Паркинсона, и он прописал небольшую дозу Леводопы, чтобы узнать, поможет ли это сгладить симптомы. Этого не произошло, и я перестал принимать препарат. Я продолжал обращаться к неврологу каждые шесть месяцев в течение следующих пяти лет, и мое состояние оставалось примерно таким же. В конечном итоге врач пришел к выводу, что мои симптомы больше соответствовали эссенциальному тремору и что болезнь Паркинсона была менее вероятной. Он предложил лечение моего тремора (Пропранолол), но я отказался, сказав, что, как художнику, мне понравился стиль с небольшим тремором рук – это сделало мои рисунки немного более интересными!"

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