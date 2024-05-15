Что можно есть и пить перед сном без вреда для здоровья
Как пишет издание MedicalXpress, потребление пищи незадолго до отхода ко сну не всегда может негативно повлиять на вес и здоровье человека. Тем не менее некоторые продукты и напитки способны ухудшить качество ночного отдыха, что, в свою очередь, может привести к усталости и разбитости после пробуждения. К ним относится кофе, чай и безалкогольные напитки, употребляемые для достижения улучшенной работоспособности на тренировках.
По мнению Андинг, их употребления лучше избегать после полудня. Также не стоит наедаться за пару часов до сна. Передвижение пищевых масс в желудочно-кишечном тракте может осложнить засыпание и нарушить работу естественных биоритмов человека.
Диетолог добавила, что легкий ужин не навредит здоровью и качеству сна. Для позднего приема пищи лучше выбрать продукты, богатые белком, клетчаткой и жирами (например, греческий йогурт или фрукты с арахисовым маслом). Кроме того, не стоит ограничиваться простой водой в случае возникновения жажды. Вечером можно пить молоко и газировку без кофеина.
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