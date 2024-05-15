Весеннее меню: пять вкусных рецептов из сезонных продуктов

В мае уже можно отказаться от тепличной зелени и замороженных овощей. Zakon.kz собрал простые рецепты вкусных блюд из первой весенней зелени и спаржи.

Майское меню: пять рецептов из сезонных продуктов

Вкусные блюда с весенней майской зеленью: шпинатом, спаржей, рукколой и диковинным красно-кочанным салатом радиккио легко и просто приготовить. Что понравится многим – с этими рецептами сложно набрать лишние килограммы.

Салат в ярких тонах

Яркий, вкусный и сочный салат. Для приготовления вам понадобятся:

Кочанный салат радиккио – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Грецкие орехи (очищенные) – 100 г.

Салат айсберг – 150 г.

Оливковое масло – 2 ст. ложки

Сок лимона – 3 ст. ложки.

Приготовление:

Кочанный салат радиккио внешне напоминает красную капусту, имеет слегка горьковатый вкус. Добавить в стакан воды 1 ст. ложку лимонного сока, оторвать руками от сердцевины листья радиккио, сложить в глубокую миску и залить водой с лимоном. Оставить на полчаса. После этого листья достать и хорошо обсушить бумажным полотенцем. Очистить апельсин от кожуры и белых пленок, порезать на дольки средней величины. Орехи слегка подсушить на сковороде. Листы салата айсберг порвать и добавить в емкость к радиккио. Добавляем туда остальные ингредиенты, солим-перчим и заправляем оливковым маслом и лимонным соком. Все перемешать, готовый салат выложить на блюдо.





Фото: freepik

Кладовая в листве

Листовой салат латук – 6-8 листьев

Тунец консервированный – 250 г.

Авокадо – 2 шт.

Лук-шалот – 1-2 шт.

Морковь – 1 шт.

Приготовление:

Морковь средних размеров отварить. Достать из авокадо мякоть. Листья салата промыть и обсушить бумажным полотенцем. Авокадо порезать мелкими кубиками. Лук-шалот мелко порубить, морковь мелко порезать. В емкости размять вилкой тунец, добавить авокадо, морковь, лук и все хорошо перемешать. Разложить лист салата и смазать его полученным "паштетом", после чего аккуратно свернуть в трубочку и так же поступить с остальными листьями. Для прочности можно использовать поверх листьев салата кулинарную рисовую бумагу,

Оптимистичный сэндвич

Чиабатта – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Руккола – 4 веточки

Сливочное масло – 1 ст. ложка

Ветчина – 70 г.

Моцарелла – 1 шт.

Бальзамический уксус – ½ ч. ложки





Фото: pixabay

Приготовление:

Подготовить перец для сэндвича: разрезать перец на 4-5 полосок и запечь в духовке при температуре 200 °C в течение 10 минут. Достать, завернуть в целлофан и отложить на 20 минут. Чиабатту разрезать вдоль и подсушить на сковородке, смазать сливочным маслом. Порезать тонкими кружочками ветчину, моцареллу и помидоры. Достать полоски перца из целлофана и снять кожицу. Рукколу помыть и обсушить. Выложить слоями на одну половинку чиабатты ветчину, помидор, моцареллу, перец и сверху рукколу. Сбрызнуть бальзамическим уксусом и накрыть второй половинкой. Сэндвич готов.

Бархатная спаржа

В середине-конце мая появляется первая свежая спаржа. Простое и вкусное блюдо для дружеского обеда или изысканного ужина. Для приготовления вам понадобятся:

Спаржа свежая – 500 г

Оливковое масло – 2-3 ст.ложки

Белое вино – 100 мл

Сливочное масло – 200 г

Яйца – 3 шт.

Лук-шалот – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Тимьян и тархун – по 3 веточки

Гвоздика (сухая) – 1 шт.

Перец молотый: белый, розовый, черный

Приготовление:

Спаржу помыть, обсушить, полить оливковым маслом, посолить-поперчить и убрать в духовку на 15 минут. Томить при температуре 180°C. Приготовить соус к спарже. Лук-шалот мелко порезать, чеснок измельчить. Белое вино налить в металлическую емкость, добавить лук-шалот, чеснок, специи, 3 горошины душистого перца, молотые белый, черный и розовые перцы на кончике ножа. Поставить смесь на огонь и уварить массу наполовину. Растопить на водяной бане сливочное масло. Взбить 3 желтка на водяной бане, медленно вливая растопленное масло. Когда масса загустеет, влить вино со специями и томить на медленном огне еще 5 минут. Готовую спаржу выложить на блюдо и залить соусом.





Фото: freepik

Завитки с секретом

Слоеное тесто (готовое) – 500 г

Брынза – 200 г

Яйца – 2 шт.

Шпинат – 200-300 г

Приготовление:

Брынзу натереть на терке. Шпинат пропустить через мясорубку, смешать с сырым яйцом и брынзой, посолить-поперчить. Пласт теста раскатать, разрезать на 4 равные продольные полоски. В каждую полоску равномерно по всей длине выложить начинку, оставляя по бокам края, защепляем их. Должны получиться 4 "колбаски" с начинкой. Выкладываем на предварительно смазанный растительным маслом противень "колбаски", сворачивая их в круг – завитушку – и скрепляя между собой. Пирог-завитушку смазываем желтком и выпекаем в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 25 минут.