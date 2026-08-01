Невролог рассказал, почему гаджеты перед сном не всегда вредят здоровью

Привычка пользоваться телефоном или смотреть сериалы перед сном может оказаться не такой вредной, как принято считать, сообщает Zakon.kz.

Невролог Кристофер Винтер заявил, что гаджеты способны стать частью полезного вечернего ритуала, если правильно ими пользоваться.

В разговоре с изданием The Healthy специалист отметил, что само по себе использование смартфона перед сном не обязательно ухудшает качество отдыха. По его словам, просмотр социальных сетей, видео или даже игры могут помочь мозгу переключиться и подготовиться ко сну.

Главное, чтобы это не превращалось в бесконтрольное занятие.

"Что лучше – посмотреть телевизор перед сном или нет? Однозначного ответа нет, но у вас появляется ритуал, который помогает мозгу понять, что пора ложиться спать", – объяснил Винтер.

Вместо полного отказа от гаджетов перед сном невролог советует выстроить четкие правила. Важно заранее определить время начала и окончания использования телефона или других устройств и придерживаться привычного режима сна.

По мнению специалиста, проблема заключается не в самих гаджетах, а в отсутствии контроля, что если вечерний просмотр контента не затягивается до глубокой ночи и помогает расслабиться, он может стать частью комфортной подготовки ко сну.

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