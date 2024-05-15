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Что можно кушать и пить перед сном без вреда для здоровья

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 23:26 Фото: pixabay
Диетолог Роберта Андинг из медицинского колледжа Бейлора в США заявила о том, что сытная еда и напитки с содержанием кофеина, употребляемые перед сном, могут оказать негативное влияние на качество ночного отдыха. При этом от легкого ужина отказываться не обязательно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание MedicalXpress, потребление пищи незадолго до отхода ко сну не всегда может негативно повлиять на вес и здоровье человека. Тем не менее, некоторые продукты и напитки способны ухудшить качество ночного отдыха, что, в свою очередь, может привести к усталости и разбитости после пробуждения. К ним относится кофе, чай и безалкогольные напитки, употребляемые для достижения улучшенной работоспособности на тренировках.

По мнению Андинг, их употребления лучше избегать после полудня. Также не стоит наедаться за пару часов до сна. Передвижение пищевых масс в желудочно-кишечном тракте может осложнить засыпание и нарушить работу естественных биоритмов человека.

Диетолог добавила, что легкий ужин не навредит здоровью и качеству сна. Для позднего приема пищи лучше выбрать продукты, богатые белком, клетчаткой и жирами (например, греческий йогурт или фрукты с арахисовым маслом). Кроме того, не стоит ограничиваться простой водой в случае возникновения жажды. Вечером можно пить молоко и газировку без кофеина.

В мае уже можно отказаться от тепличной зелени и замороженных овощей. Zakon.kz собрал простые рецепты вкусных блюд из первой весенней зелени и спаржи.

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