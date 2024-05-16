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Как школьникам пережить стресс в экзаменационный период

Как школьникам пережить стресс в экзаменационный период, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 03:50 Фото: freepik
Специалисты "Роспотребнадзор" дали простые, но действенные советы по питанию, которые помогут организму школьника во время предстоящих экзаменов, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, стресс для организма во время экзаменов может облегчить режим питания.

Питание школьника должно быть разнообразным.

  • Стоит включить продукты богатые белком: яйца, творог, сыр, молоко и сложные углеводы: каши и цельнозерновой хлеб.
  • В обед и ужин должны присутствовать источники полноценного белка: говядина, телятина, кролик, птица, а также рыба.

Делайте перекусы, но только правильными продуктами.

Орехи помогут восполнить запасы веществ, которые необходимы для поддержания мозговой деятельности:

  • грецкий орех и миндаль способствуют активизации работы мозга, укрепляют зрение;
  • фисташки помогут оказать положительное влияние на остроту восприятия информации и память.

Постарайтесь также полностью отказаться от фастфуда. Из-за высокого содержания жира желудку будет сложно его переварить при сильном эмоциональном напряжении.

Ешьте фрукты, сухофрукты и овощи. Они богаты глюкозой, которой питаются клетки мозга.

Пейте больше воды. Дети, которые гораздо чаще пьют воду, лучше сосредотачиваются, проще усваивают новую информацию и почти не страдают от головной боли. Всегда держите на столе бутылку питьевой воды во время занятий. Напитков с высоким содержанием сахара лучше избегать.

Роспотребнадзор напоминает, что необходимо питаться не реже четырех раз в день. 

Ранее медики дали советы "метеозависимым".

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