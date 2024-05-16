Как школьникам пережить стресс в экзаменационный период
По мнению экспертов, стресс для организма во время экзаменов может облегчить режим питания.
Питание школьника должно быть разнообразным.
- Стоит включить продукты богатые белком: яйца, творог, сыр, молоко и сложные углеводы: каши и цельнозерновой хлеб.
- В обед и ужин должны присутствовать источники полноценного белка: говядина, телятина, кролик, птица, а также рыба.
Делайте перекусы, но только правильными продуктами.
Орехи помогут восполнить запасы веществ, которые необходимы для поддержания мозговой деятельности:
- грецкий орех и миндаль способствуют активизации работы мозга, укрепляют зрение;
- фисташки помогут оказать положительное влияние на остроту восприятия информации и память.
Постарайтесь также полностью отказаться от фастфуда. Из-за высокого содержания жира желудку будет сложно его переварить при сильном эмоциональном напряжении.
Ешьте фрукты, сухофрукты и овощи. Они богаты глюкозой, которой питаются клетки мозга.
Пейте больше воды. Дети, которые гораздо чаще пьют воду, лучше сосредотачиваются, проще усваивают новую информацию и почти не страдают от головной боли. Всегда держите на столе бутылку питьевой воды во время занятий. Напитков с высоким содержанием сахара лучше избегать.
Роспотребнадзор напоминает, что необходимо питаться не реже четырех раз в день.
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