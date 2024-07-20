Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Секреты управления стрессом: простые техники для каждого дня

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 01:50 Фото: pexels
Стресс стал неотъемлемой частью нашего быта, но это не значит, что с ним нельзя бороться. Простые и действенные техники, которые помогут поддерживать эмоциональное равновесие, – в материале Zakon.kz.

Практикуйте глубокое дыхание

Глубокое, медленное дыхание помогает успокоить нервную систему и снизить уровень стресса. Попробуйте технику "4-7-8": вдохните через нос на четыре секунды, задержите дыхание на семь секунд, затем выдохните через рот на восемь секунд. Повторите несколько раз.

Занимайтесь физической активностью

Физические упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают стресс. Выберите активности, которые вам нравятся: прогулки на свежем воздухе, йога, танцы или спортивные тренировки. Даже короткая 10-минутная зарядка может оказать положительный эффект.

Используйте техники релаксации

Медитация, прогрессивная мышечная релаксация и йога помогают снизить уровень стресса. Найдите тихое место, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании или повторяйте мантру. Медитация способствует расслаблению ума и тела.

Поддерживайте социальные связи

Общение с близкими друзьями и семьей помогает снизить уровень стресса. Делитесь своими переживаниями и слушайте других. Социальная поддержка играет важную роль в поддержании психологического здоровья.

Планируйте и организуйте свое время

Четкое планирование дел и расстановка приоритетов помогают справляться с чувством перегруженности. Разделите большие задачи на более мелкие шаги, составьте расписание и избегайте откладывания на потом. Регулярные перерывы и отдых также важны для поддержания продуктивности и снижения стресса.

Ранее стало известно, почему в жару случается насморк и чем это опасно. Подробнее можно узнать здесь. 

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Почему мы злимся, когда голодные
Феномен "гангри": почему мы злимся, когда голодные
настольные игры, веселые настолки, игры для большой компании
Топ-7 самых веселых настольных игр
насморк
Почему в жару случается насморк и чем это опасно, рассказал врач
Диана Абдуллаева
Интересное 2024 год Здоровье Стрессы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Новые данные о пенсии в Казахстане: кто и сколько получает
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: