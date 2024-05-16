Советы "метеозависимым" дали медики

По мнению медиков, диагноза "метеозависимость" нет, а есть реакция нездорового организма на изменение погодных условий, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале министра здравоохранения России Михаила Мурашко отмечается, что до сих пор исследования на тему того, как влияют на самочувствие людей колебания в геомагнитном поле планеты, нельзя назвать достаточно прочными. Но при этом много людей жалуются на "метеозависимость" и списывают на нее проблемы со здоровьем.

Медицинские и научные сотрудники дали рекомендации таким людям.

"Специалисты рекомендуют обратить внимание на хронические болезни, дефицит витаминов и вероятные воспаления. Врачи подчеркивают, что при подозрении у себя "метеозависимости", за которую пациенты часто принимают головную боль, головокружение, тошноту, а также боль в суставах и мышцах, лучше пройти профессиональное медицинское обследование", – говорится в публикации.

Кроме того, врачи рекомендуют в стрессовые для организма периоды отказываться от вредных привычек, кофеина, алкоголя, жирной пищи и употреблять больше клетчатки, соблюдать режим дня.

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