Овнам – рутина, Стрельцам – приключения: гороскоп на 1 февраля

Астрологи составили гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака. Этот день обещает идеальное время для тех, кто готов сначала подумать, а потом делать, сообщает Zakon.kz.

Овен

Спрячьте в карман свое самолюбие, а взамен внимательнее прислушивайтесь к мнениям и пожеланиям окружающих. Это поможет вам удержать нужный баланс настроений и интересов как в деловой, так и в личной жизни (например, супружеской).

Телец

Творческая оригинальность и личное обаяние могут помочь Тельцам проложить себе дорогу в многих сферах жизни. Как только речь заходит о деловых вопросах, постарайтесь не ставить на собственную привлекательность и позаботьтесь о формальной стороне дела.

Близнецы

Ваш ум в эти сутки работает как часы. Круг вопросов, попавших в поле вашего зрения, наверняка будет актуальным. Не жалейте времени и сил на их обдумывание. Однако полностью контролировать обстановку Близнецам будет трудно. Будьте терпимее к своей и чужой нервозности, непоследовательности, возбудимости, любопытству.

Рак

У Раков прекрасный день для выполнения служебного долга. Будут эффективными переговоры с начальником по поводу организации дел (включая и выплату жалованья). Успех возможен лишь при детальном строгом соблюдении профессиональной дисциплины, как бы вас ни подмывало ее нарушить.

Лев

Прекрасное время для конструктивного общения. Не растекайтесь мыслью по древу, но и не упускайте из виду ни единой важной для дела мелочи (не позволяйте делать этого и своим собеседникам). Оригинальность в эти сутки хороша лишь в малых дозах, поэтому в главном Львам лучше не отступать от правил: например, от служебного этикета или неписаных моралей.

Дева

В этот день будет выгодным вспомнить о правилах, заданных вам воспитанием, семейной средой. Девам стоит твердо, до мелочей придерживаться тех установок, которые вы обдумали для себя в одиночестве в течение предшествующего месяца. Вооружившись ими, вы устоите в любой ситуации, потенциально чреватой интригами.

Весы

В это время у Весов возрастает контактность. Однако, вероятнее всего, вы предпочтете общаться по деловым поводам или таким, которые интересуют лично вас. Благотворительные порывы легко уступят место разумности и практицизму.

Скорпион

Проявите чуть больше внимательности, желания кропотливо заниматься мелочами, и ваши материальные дела придут в нужный порядок. Это хорошее время для мелких покупок, для оформления деловых и финансовых бумаг. Подходящее время для приобретения медикаментов или оплаты мелкой лечебной процедуры.

Стрелец

Эмоции в это время эмоциями, а дела – делами. Все текущие вопросы решайте в рабочем порядке, и вы сами удивитесь, насколько мало ваши (порой фантастические) настроения влияют на реальный ход событий. С другой стороны, не отказывайтесь от легких приключений, от возможности получить дополнительные впечатления – это освежит вас.

Козерог

Свою коммуникативность, склонность к рациональному мышлению Козерогам лучше с самого утра направить на решение практических или производственных задач. Не отступайте перед трудностями – вы легко с ними справитесь. Обязательно уделяйте время рассмотрению мелочей. А вот на меняющееся настроение шефа можно не обращать большого внимания.

Водолей

Работа окажется вам в радость, если она будет связана с общением, короткими разъездами. Вам также понравится заниматься обработкой полезной или приятной информации (или ее поиском). В это время Водолеям можно составить план отдыха, отпуска, обучения, занятий с детьми.

Рыбы

Отличный день для кропотливой работы, для заполнения важных деловых бумаг. Обещает стать продуктивным общение с непосредственным или вышестоящим начальством, особенно если вы согласны высказываться исключительно по делу, добросовестно концентрируясь лишь на относящихся к вашей работе мелочах.

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