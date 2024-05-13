Экзотика и необычные направления: выбор для искателей приключений

В мае можно быстро отправиться в увлекательное путешествие по странам, где уже тепло и казахстанцам не нужна виза. Гранд-базар, дворцы времен Османской империи в Стамбуле, винные и гастрономические туры в Тбилиси и что посмотреть в этих странах, обо всем в материале Zakon.kz.

Стамбул: восточные базары и османские дворцы

Стамбул – место, где сплелись культуры сразу трех исторических периодов: Античности, Средневековья и современности. История нашла отражение в архитектуре древнего города, куда съезжаются туристы со всего мира, чтобы посмотреть на роскошь дворцов турецких султанов, мозаики и храмы времен Древнего Рима и памятники Византии.

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Дворец Долмабахче

Дворец турецких султанов Долмабахче – образец восточной роскоши и архитектуры середины XIX века, расположен на берегу Босфора. При внешней светскости комплекс дворца внутри четко отражает мусульманские традиции. Дворец поделен на три части: с одной стороны – мужская половина, где, помимо покоев султана, находятся административные помещения, откуда осуществлялось руководство страной. Посредине, напротив входа, разбит сад с прекрасным фонтаном, а по другую сторону от него – женская половина. Здесь проживала мать султана, его жены, дети и гарем. Последним хозяином дворца был легендарный для турок государственный деятель – Мустафа Кемаль Ататюрк.

Дворец Топкапы

Дворец Топканы, можно сказать, прямая противоположность дворцу Долмабахче. Иная, более сдержанная архитектура, нет такой ослепительной роскоши, но дух Востока и турецких султанов присутствует в полной мере. Правители Турции пользовались дворцом Топканы с XV века до середины XIX века. Дворец представляет собой несколько отдельно стоящих строений, расположенных по четырем дворам и обнесенных единой каменной стеной. На территории дворца действуют выставки фарфора, оружия и часов. Здесь также располагается имперская сокровищница, где можно увидеть роскошные золотые люстры с алмазами. Отдельно имеется выход на смотровую площадку, с которой можно полюбоваться на залив Босфор.

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Мечеть Айя-София

В светских каталогах Мечеть Айя-София, или Софийский собор в Стамбуле, называют памятником византийской архитектуры. Правда, без религиозной истории рассказ о древнем памятнике невозможен. Православный Собор в честь Святой Софии был построен в 532-537 годах по приказу византийского императора Юстиниана Первого. Храм имеет прямоугольную форму, внутри он разделен на три нефа, а сверху его накрывает гигантский купол диаметром 31,5 метра. Сооружение изобилует остроумными архитектурными решениями, которые создают внутри собора ощущения легкости и парения. После завоевания турками Византии собор был провозглашен Мечетью Айя-София. С 1935 года до 2020 год здесь был музей. В настоящее время это действующая мечеть.

Гранд-базар, или Большой базар

Гранд-базар располагается недалеко от мечети Айя-София. Как рассказывают местные гиды, первые торговые ряды здесь появились несколько веков назад, после того, как турки завладели Константинополем. Гранд-базар представляет собой город в миниатюре со своими маленькими улочками-рядами и тысячами мелких магазинов-лавочек. Изобилие товаров вдохновляет туристов: здесь можно купить восточную посуду, ювелирные украшения, шелковые платки и ковры ручной работы, сувениры и обувь, одежду и турецкие сладости и т. п. Ценники на товарах отсутствуют, поэтому можно и нужно торговаться.

Тбилиси: гостеприимство и винные туры

Многие казахстанцы уже открыли для себя прекрасное направление для отдыха – Грузию. Особое место для путешественников занимает Тбилиси с его старым центром, наполненным очарованием и своеобразием архитектуры прошлых веков.

Фото: pexels

Проспект Руставели

Если пойти вдоль проспекта Руставели, то можно насладиться не только видами и великолепием архитектурных решений прошлого, но и посетить массу кафе и ресторанчиков. Грузинское гостеприимство – это умение радушно встречать гостей и угощать их вкусной и обильной едой, что и охотно продемонстрируют хозяева здешних кафе.

Часовая башня театра кукол Резо Габриадзе

Туристы любят посещать это место, чтобы увидеть, как разыгрывается мизансцена на часах башни. В начале каждого часа из башни выглядывает ангел и бьет в колокол. К слову, здесь разыгрываются кукольные спектакли, время нужно уточнить у гида или на сайте театра.

Караван-сарай Арцруни

Здание было построено в 1818 году, а сейчас в нем действует небольшой музей и магазинчики. Место привлекает туристов также возможностью продегустировать грузинские вина, сыры, купить керамику или ковры ручной работы.

Фото: pexels

Серные бани Абанотубани

Серные бани легко найти по коричневым куполам, видным издалека. Считается, что несколько веков назад грузинский царь Вахтанг Горгасали обнаружил сернистые термальные источники и повелел построить здесь бани. Отсюда, как говорят, пошла застройка древнего Тбилиси – Тифлиса. В настоящее время это популярное место для местных жителей и туристов.

В Тбилиси еще не один десяток достопримечательностей, которые стоит посмотреть, но многие приезжают сюда, чтобы отведать настоящей грузинской кухни и известного на весь мира вина.

Где поесть в Тбилиси

Помимо проспекта Руставели, вдоль которого располагаются несколько десятков маленьких и не очень кафе, найти место, где поесть, в Тбилиси просто. Иногда они размещаются в неожиданных местах, например, во дворе Дома литераторов. Несколько кафе можно найти на территории общественного пространства "Фабрика" или на фуд-коре "Орбелиани". Интересно, что, помимо грузинской кухни, в меню некоторых кафе входят блюда итальянской или азиатской кухни.

Фото: pexels

Винные туры в Тбилиси

Еще одно популярное направление у туристов. В Тбилиси действует не один десяток винотек, и в каждой из них туристам предлагается испробовать на вкус несколько известных сортов вин и грузинскую водку – чачу. Сомелье дополняет дегустацию рассказом об особенностях того или иного вина, а также о технологии, по которой оно произведено. В настоящее время в Грузии производят вино как по древней национальной традиции, когда гигантские глиняные кувшины закапывались в землю, так и по современным европейским технологиям. Винотеки в Тбилиси имеют внешние отличия: здесь можно посетить винный бутик в западном стиле, а можно окунуться в атмосферу старинного грузинского дворика. Найти адреса винотек и выбрать место на свой вкус можно по интернету, а можно и нанять винного гида. Помимо посещения нескольких винных погребков и винотек, он проведет для вас экскурсию по старому Тифлису.

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