Маменькин сынок: опасность женского воспитания

Специалисты год за годом фиксируют рост инфантильных мужчин, не способных нести ответственность и создать полноценную семью. Одна из причин – женское воспитание. Zakon.kz собрал советы психологов, как помочь маме избежать ошибок в воспитании сыновей.

В чем опасность женского воспитания

В современном обществе все чаще возникают ситуации, когда женщина воспитывает сына без мужчины. Считается, что подобные обстоятельства негативно сказываются на формировании личности у мальчиков, так как перед ними нет примера мужского поведения.

Причины инфантилизма у мужчин

Психологи согласны с этим только отчасти. По их мнению, отец важен не только для мальчика, но и для девочки. Не меньшее значение имеет само поведение мужчины в семье: если он пьет, переходит с работы на работу, ведет себя агрессивно в отношении жены и ребенка, то здесь мало чему стоит поучиться. Другая противоположность – безвольный, безынициативный, слабый муж, которым командует жена. Очевидно, что подобная модель поведения также не годится в качестве примера. Поэтому психологи говорят о том, что важен отец не сам по себе, а важен достойный образец мужского поведения. Соответственно, расхожая фраза "парню нужен отец" не работает на все сто. Помимо этого, известно немало случаев, когда женщине в одиночку удавалось воспитать настоящего мужчину. Впрочем, других примеров, когда мальчик вырастал в инфантильного мужчину, также немало. Психологи считают, что женщинам нужно помочь не совершать ошибок при воспитании мальчиков, да и девочек, и тогда дети не вырастут инфантильными.

Что такое инфантилизм Инфантилизм не является психическим заболеванием. Правильнее сказать, это состояние психики, при котором взрослые люди демонстрируют признаки поведения, свойственные детскому и подростковому поведению. Например, они избегают и боятся брать ответственность на себя. Другая оценка инфантилизма – незрелая личность. К слову, инфантильное поведение свойственно не только мужчинам, но и женщинам.





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Как женщине избежать ошибок при воспитании мальчика

Психологи считают одной из самых важных рекомендаций для мам – объяснить вовремя подросшим детям, что дальше по жизни они идут сами. А для того, чтобы сыновья состоялись в жизни как личности, необходимо придерживаться рекомендаций специалистов.

Отец. Одно из самых сложных для исполнения правил, но, тем не менее, крайне важных для мальчика. Об отце нужно говорить либо хорошо, либо ничего. Лучше подбирать нейтральные слова, не содержащие негативных и оскорбительных оценок. Дело в том, что мальчики подсознательно ассоциируют себя с отцами, и когда мама плохо говорит о нем, они проецируют это на себя. Если женщина говорит, что твой отец подлец и негодяй, то сын непроизвольно переносит эту оценку на себя и в дальнейшем будет воспринимать себя таким, как она говорит. По этой же причине нельзя также насмехаться над отцом и унижать его. Если имеется возможность и нет каких-то угроз для жизни и здоровья сына, то не стоит препятствовать ему общаться с отцом.

Гиперопека. Необходимо приучать сыновей к самостоятельности и не бояться им доверять, конечно, в рамках их возраста. Мама должна быть уверена, что ее ребенок справится. Лучше всего начинать в два-три года, когда дети испытывают природную потребность делать все самостоятельно и получают от этого удовольствие. Эта психологическая связка – сделать самому и получить от этого удовольствие – самая здоровая установка на всю предстоящую жизнь. Если возраст упущен, то уже придется труднее, но чем раньше начать приучать сыновей к самостоятельности, тем лучше для них. Важно также не оценивать негативно результат того, что сын сделал, что у него получилось некрасиво/неправильно. Напротив, нужно похвалить. Всегда стоит маме сдерживать себя от того, чтобы сделать что-то за ребенка. Если он долго застегивает пуговицы или завязывает шнурки, собираясь в детский сад, то не нужно делать это за него. Лучше немного изменить расписание и запланировать на сборы больше времени.





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Уважение. Сложное для исполнения правило многими женщинами, склонными к диктату в семье. По мнению психологов, без уважения к ребенку обойтись нельзя. Необходимо отказаться от диктата: с кем можно дружить – с кем нельзя, что можно надеть – что нельзя, когда делать уроки и т. д. Дайте возможность сыну решать это самому и затем нести за это ответственность. Это не означает, что все нужно пустить на самотек. Можно предупредить, предостеречь, посоветовать, но нельзя указывать, как поступать. Конечно, ребенок должен знать границы допустимого поведения и не нарушать их.



Ответственность. Противоположная ситуация гиперопеки, когда на маленького сына возлагается роль главы семьи. Иными словами, на него сваливается ответственность не по годам и не по силам. В этих случаях сын может приобрести качества, способные также осложнить ему дальнейшую жизнь: трудоголизм, тревожность, гиперответственность и перфекционизм.

Хвалить. Хвалить сына тоже нужно уметь. Под похвалой психологи понимают не сюсюканье с повзрослевшим ребенком, как с малышом. Они считают, что для здорового взросления сыновьям нужна похвала за сделанную ими работу – по дому, учебе или за выигранные соревнования, и не выигранные тоже, если было видно, что он боролся до конца. Все равно нужно похвалить и приободрить, сказав, что верите, что все получится, раз он так много тренируется/занимается и умеет бороться. Так мама показывает, что видит труд своего сына и высоко его оценивает. Это очень важно для детей. Одним словом, хвалить нужно обязательно. Психологи уверены, что перехвалить сына нельзя.





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Значимый взрослый. Положительный мужской пример поведения мальчикам действительно нужен. Поскольку в данной ситуации отец не может занять это место, необходимо выбрать значимого взрослого мужчину для своего сына. Это может быть друг, отчим, родной или двоюродный дядя, тренер или дедушка. Одним словом, значимый взрослый – человек, на чьем примере можно воспитывать сына и который будет сам заинтересован в участии в жизни ребенка. По мнению психологов, большинство женщин совершает также серьезную ошибку, беря на себя роль мужчины в семье и демонстрируя сыну мужской стиль поведения. Сын должен видеть в маме женщину.



Подмена. Многие одинокие женщины подсознательно переносят роль мужа на сына. Психологи предупреждают, что такая психологическая подмена опасна как для мамы, так и сына. Обычно женщина отказывается от личной жизни якобы ради сына, а затем ждет от него ту же жертву. Сын начинает строить свою личную жизнь, мама, соответственно, начинает его упрекать за отсутствие внимания к ней. В результате у сына развивается болезненное чувство вины и невозможность создать свою семью.