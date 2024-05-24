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Билл Гейтс составил книжные рекомендации на лето

Книги, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 08:15 Фото: Instagram/thisisbillgates
Предприниматель, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс представил свой ежегодный список из книг на предстоящее лето, сообщает Zakon.kz.

О каждой из них он рассказал 22 мая в своих социальных сетях.

"Женщины" от Кристин Ханна

В этом потрясающем романе рассказывается история медсестры армии США, которая дважды служила на передовой во Вьетнаме, а затем вернулась домой в страну, сотрясаемую протестами и антивоенными настроениями.

Книги, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 08:15

Со старшей дочерью Jennifer Gates Nassar, фото: Facebook/BillGates

"Заразительная щедрость" от Криса Андерсона

Тут автор предлагает план того, как каждый от отдельных лиц, правительства и предприятия может способствовать большей щедрости. Речь идет не только о даче денег. Автор утверждает, что людям необходимо расширить наше определение щедрости.

Книги, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 08:15

Фото: Facebook/BillGates

"Смелые новые слова" от Сэла Хана

Сэл утверждает, что ИИ радикально улучшит как результаты учащихся, так и опыт учителей, а также поможет обеспечить каждому доступ к образованию мирового уровня.

Книги, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 08:15

С дочерью и внучкой Лейлой, фото: Instagram/thisisbillgates

"Как узнать человека" от Дэвида Брукса

Главная идея книги: разговорные и социальные навыки. Это не просто врожденные качества. Их можно изучать и совершенствовать. И он дает практические советы по тому, что он называет "громким слушанием", практикой, которая может помочь окружающим вас людям почувствовать себя услышанными и оцененными.

В середине мая жена Марка Цукерберга сделала ему оригинальный подарок. К примеру, она воссоздала его комнату в общежитии Гарварда, куда в гости пришел даже сам Билл Гейтс.

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