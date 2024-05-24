Билл Гейтс составил книжные рекомендации на лето
О каждой из них он рассказал 22 мая в своих социальных сетях.
"Женщины" от Кристин Ханна
В этом потрясающем романе рассказывается история медсестры армии США, которая дважды служила на передовой во Вьетнаме, а затем вернулась домой в страну, сотрясаемую протестами и антивоенными настроениями.
Со старшей дочерью Jennifer Gates Nassar, фото: Facebook/BillGates
"Заразительная щедрость" от Криса Андерсона
Тут автор предлагает план того, как каждый от отдельных лиц, правительства и предприятия может способствовать большей щедрости. Речь идет не только о даче денег. Автор утверждает, что людям необходимо расширить наше определение щедрости.
Фото: Facebook/BillGates
"Смелые новые слова" от Сэла Хана
Сэл утверждает, что ИИ радикально улучшит как результаты учащихся, так и опыт учителей, а также поможет обеспечить каждому доступ к образованию мирового уровня.
С дочерью и внучкой Лейлой, фото: Instagram/thisisbillgates
"Как узнать человека" от Дэвида Брукса
Главная идея книги: разговорные и социальные навыки. Это не просто врожденные качества. Их можно изучать и совершенствовать. И он дает практические советы по тому, что он называет "громким слушанием", практикой, которая может помочь окружающим вас людям почувствовать себя услышанными и оцененными.
В середине мая жена Марка Цукерберга сделала ему оригинальный подарок. К примеру, она воссоздала его комнату в общежитии Гарварда, куда в гости пришел даже сам Билл Гейтс.