Не только для похудения: чем полезен и коварен "король" овощей

Сельдерей – просто кладезь витаминов и находка для желающих похудеть. Но, несмотря на положительные свойства этого продукта, он может оказывать отрицательное воздействие на организм, сообщает Zakon.kz.

Диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко отмечает, что сельдерей – это растение, но обладает всеми качествами овоща. В пищу можно употреблять любую его часть.

Также сказано, что сельдерей показан пациентам с нарушением углеводного обмена, а также тем, кому диагностировали инсулинорезистентность (отсутствие чувствительности клеток к инсулину, который приносит глюкозу).

Кроме того, в 100 граммах этого продукта содержится всего 16 ккал, поэтому сельдерей по праву можно назвать низкокалорийным, что, безусловно, позитивно будет отражаться не только на углеводном, но и жировом обмене.

Кроме этого, как отмечено в публикации издания "Страсти", за счет большого количества волокон, разного типа клетчатки сельдерей отлично влияет на желудочно-кишечный тракт, восстанавливает его работу. И как следствие, выводит из организма ненужные ему вещества, метаболиты, токсины. Это его свойство называют модным словом "детокс".



Но и это еще не все. Сельдерей содержит разнообразные биоактивные соединения, такие как флавоноиды, фенольные соединения, каротиноиды, кумарины и другие: они защищают организм от воздействия свободных радикалов, которые могут провоцировать окислительный стресс и повреждение клеток, что лежит в основе преждевременного старения.

В сельдерее также присутствуют витамин К, витамин А, витамин С, витамины группы В) и минералы (калий, магний, кальций, железо).

"Ну и, наконец, вы обращали внимание на характерный вкус и аромат сельдерея? Это благодаря содержанию эфирных масел. Они могут оказывать успокаивающее действие на нервную систему, снижать уровень стресса и тревожности. Также могут способствовать улучшению пищеварения, снижению воспаления в организме и укреплению иммунитета". Наталья Лазуренко

Несмотря на любовь к этому продукту и все его плюсы, важно понимать, что у него, как и у любого другого продукта питания, есть не только положительные свойства.

Сельдерей содержит много волокон, специфических веществ и эфирных масел, и именно они могут оказать негативное влияние на организм. Это может выражаться в индивидуальной непереносимости продукта, или даже аллергической реакции на него.

"Также обратная сторона его активной работы на желудочно-кишечный тракт может выражаться в усиленном метеоризме, спазмах и боли в кишечнике. Поэтому людям, страдающим воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, следует с осторожностью вводить продукт в рацион и стараться не употреблять его натощак или в виде смузи". Наталья Лазуренко

Ну и, наконец, взаимодействие сельдерея с некоторыми лекарствами может усилить их эффект и увеличить риск кровотечений или фоточувствительности.

Разгрузочные дни – хорошая альтернатива изнуряющим диетам. Ранее корреспондент Zakon.kz узнал, какие правила нужно соблюдать, чтобы похудеть и не навредить здоровью, а также меню для самых популярных разгрузочных дней.