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Ученые нашли еще одного виновника мигрени

Ученые нашли еще одного виновника мигрени, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 23:40 Фото: pixabay
Климатический кризис усугубляет головные боли, выявили эксперты Американского общества по изучению головной боли (AHS), сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Headache.

Согласно данным Американского фонда мигрени, этим заболеванием страдают 39 миллионов взрослых граждан. Хотя количество пациентов за последние 30 лет не изменилось, они стали чаще жаловаться на усиление головных болей. В частности, с 2004 года показатель вырос с 22 процентов до 42,4 процента. Пациенты отмечают снижение продуктивности в течение дня и необходимость регулярно брать отгулы на работе и учебе.

Повышение осведомленности о мигрени могло повлиять на рост числа жалоб, но эксперты также связывают это с непогодой. Перепады давления, экстремальные засухи и ураганы, как установили в клинике Мейо, нарушают баланс химических веществ в мозге, таких как серотонин.

Яркий свет, сильная жара и холод, солнечные блики и высокая влажность также способствуют более частым и интенсивным приступам головной боли. Дополнительным триггером мигрени могут быть лесные пожары, которые увеличивают загрязнение атмосферы.

Ранее российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что регулярное употребление зелени снижает риск развития рака. 

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