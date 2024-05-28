Устройство домашнего СПА: пошаговая инструкция

Популярные и эффективные СПА-процедуры можно проводить дома, экономя деньги, время и силы. Zakon.kz узнал, как организовать домашний СПА-салон, что входит в набор для СПА, и какие популярные процедуры можно проводить самостоятельно.

Преимущества и особенности домашнего СПА

Здоровье через воду – так расшифровывается популярная аббревиатура СПА, а главный принцип модной забавы – расслабление и удовольствие. Видимо, поэтому стоимость СПА-услуг в специализированных салонах бывает крайне высока. Между тем, ни что не мешает повторить у себя дома классический набор спа-процедр. Эффект от сеанса будет не хуже, кожа лица и тела получит необходимое очищение, увлажнение и питание. Атмосферу расслабления дома можно создать с помощью освещения, ароматных свечей и приятной музыки. Дополнительный бонус – после сеанса СПА косметологи рекомендуют поспать минимум полтора-два часа или отдохнуть – дома для этого есть все условия.

Если устраивать дома СПА-процедуры регулярно, то вскоре можно заметить благотворное влияние их на работу нервной и сердечно-сосудистой системы. Замечено так же, что после СПА повышается настроение и улучшается жизненный тонус.

Необходимый набор для домашнего СПА

При подготовке к ритуалу дома необходимо помнить, что основа СПА-процедур – это успокоение и расслабление. Поэтому выбираем все самое комфортное и любимое: большое пушистое полотенце, махровый халат, мягкие тапочки, чистую благоухающую свежестью пижаму.

Маски для лица и волос. Отдельно можно подготовить несколько домашних масок. Для очищения кожи: измельчить овсяные хлопья, в завершении водных процедур их смешать с небольшим количеством воды, и использовать как мягкий скраб для лица и шеи. Для питания кожи лица отлично подойдет маска из равных частей сметаны и меда. А питание волос даст репейное масло, которое нужно будет нанести на 20-30 минут.





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Крема. Увлажняющий крем для тела и обычный питательный крем для лица.



Соли, пена, масла. Для принятия ванны необходимо приготовить по выбору: эфирные масла, морскую соль, пену для ванн, содовые бомбочки, и т.д. Масла и соль можно совмещать – от этого эффект будет только лучше.

Настроение. Для полного расслабления необходимо прежде всего отключить телефон. Выбрать любимую спокойную мелодию, приготовить свечи.

Дополнительно. Если есть желание провести процедуру с обертыванием, то понадобиться пищевая пленка. Смесь для обертывания, подготовленное место, где можно будет полежать 20 минут под одеялом. Хорошо взять с собой бутылку воды.

Правила проведения домашних СПА процедур

Для комфортного самочувствия во время СПА необходимо запланировать на процедуры минимум 2 часа. Лучше, если к этому времени прибавиться 1,5-2 часа для сна или отдыха после сеанса. В выбранный для СПА день не рекомендуется употреблять алкоголь и тяжелую пищу. Лучше отказаться от еды за 2 часа до начала сеанса, а перед принятием ванны необходимо выпить стакан воды.

Ванна с морской солью

Всыпать 250-300 г морской соли в чашу ванны и пустить немного горячей воды, чтобы соль растворилась. После этого заполнить ванну теплой водой, чтобы в итоге температура составляла 36-38°C. Время принятия ванны 15-20 минут. Можно добавить в солевую ванну несколько капель любимых эфирных масел, это не только расслабит, но и придаст аромат кожи тела. Солевые ванны известны расслабляющим эффектом, и прекрасным воздействием на кожу.





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Очищение или пилинг

Глубокое очищение или пилинг убирают ороговевшие частицы кожи, что способствует ее регенерации. После очищения питательные вещества из масок и кремов лучше усваиваются.

Домашние скрабы. Для тела можно подготовить домашний скраб из кофейной гущи. Крупинки кофе хорошо очищают кожу, и придают ей легкий загар. Овсяный скарб для лица можно использовать и для тела. Еще один хороший вариант домашнего скраба – смешать мелкую соль с медом. В этом случае кожа получает не только очищение, но и питание.

Обертывания

Эффективная процедура для кожи тела, особенно, если появились проблемы – целлюлит. На тело необходимо нанести специально подготовленную смесь, обернуться пищевой пленкой в 3-4 слоя, сверху завернуться в простыню, и лечь, укрывшись одеялом. Время процедуры 20 минут. После этого ополоснуться в душе.





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Какие смеси для обертывания можно использовать

Лечебная грязь. Продается в аптеках, оказывает благотворное влияние не только на кожу, но и нервную систему, и обмен веществ.

Мед. Лучше наносить теплым. Хорошо питает кожу, смягчает ее.

Оливковое или кокосовое масло. Необходимо взять 2-3 столовые ложки одного из масел и нанести на кожу тела. После чего провести процедуру обертывания. Хорошо питает и увлажняет.

Массаж

Можно сделать самомассаж сухой щеткой. Делать это лучше на последнем этапе СПА-процедур. Щетина у щетки должна быть натуральной, чистой, сухой и не очень жесткой. Смысл массажа заключается в раздражении кожных покровов, важно также направление движений, чтобы обеспечить лимфодренаж, и уменьшить отеки тела. Щетка должна двигаться по направлению снизу вверх. Раздражение покровов кожи улучшает кровообращение и упругость кожи.

Сон

Положительное влияние СПА-процедур на организм и кожу тела только увеличиться, если после сеанса поспать час-полтора.