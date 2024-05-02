Из горящего спа-салона спасли мужчину
Фото: pixabay
Ночью 3 мая из горящего спа-салона огнеборцы Караганды спасли мужчину, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в районе им. Казыбек би города Караганды, в двухэтажном отдельно стоящем спа-салоне на площади 10 кв. м. произошел пожар. По прибытию к месту вызова пожарным удалось спасти мужчину 1957 года рождения. Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается.
2 мая крупный пожар на складе хозтоваров потушили в Алматинской области.
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