Иностранец напал на сотрудницу СПА-салона в Алматы

В Алматы произошло нападение иностранца на сотрудницу СПА-салона, сообщает Zakon.kz.

Инцидент сняли камеры наблюдения салона. Видео с описанием распространили в соцсетях.

В описании пострадавшая рассказывает, что ночью незнакомый мужчина зашел в СПА и попросил продать ему пиво. Девушка ответила, что у них не продаются алкогольные напитки. Тогда "гость" стал ее оскорблять, что-то швырнул в ее сторону. А затем и вовсе зашел за стойку ресепшена, ударил девушку по голове и схватил за волосы. Пострадавшая утверждает, что в итоге полицейские отпустили мужчину.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали произошедшее.

"По факту побоев проводится расследование. Мужчина, нанесший телесные повреждения женщине, арестован. Он является гражданином Таджикистана. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили в полиции.

Там предупредили, что подобные антиобщественные действия непозволительны и влекут за собой строгую ответственность. На каждый факт будет дана правовая оценка.

Ранее в Таразе на видео попало избиение женщины на улице и попытка силой затолкать ее в машину.