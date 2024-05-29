Как распознать абьюзера, рассказала психолог

Казавшийся поначалу идеальным человек вдруг "снял маску" и изменился в противоположную сторону? Возможно, вы столкнулись с абьюзером. Как распознать такого человека и избежать токсичных отношений, рассказала психолог Мария Макаренко, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, несколько "красных флагов", которые указывают, что перед вами опасный человек, пишет "Вечерняя Москва".

Слишком красивые ухаживания

По словам Макаренко, если с первых встреч мужчина задаривает дорогими подарками и будто бы совпадает с вами по всем пунктам, стоит задуматься.

"Например, увлекается такими же хобби, страдает от деспотичных родителей и ненавидит брокколи. У женщины создается впечатление, что она встретила родственную душу. Но на самом деле партнер лишь "зеркалит" ее, чтобы в дальнейшем это использовать. Через 2–3 месяца такой "принц на красном "Порше" резко превращается в нарцисса-абьюзера. Но жертва уже попалась на крючок, поэтому сомневается: "Не может же такой прекрасный человек так резко измениться? Наверное, дело во мне? Это я сделала что-то не так?". Появляется чувство вины, что и нужно токсичному партнеру", – говорит психолог.

Эмоциональный шантаж

На этом этапе используются угрозы, месть, манипуляции. Из-за этого люди, склонные к созависимости, еще больше погружаются в вину и страхи. Им становится сложнее выйти из отношений.

"Типичные фразы манипулятора: "Ты меня не любишь, поэтому не делаешь того, что я прошу"; "Ты притворяешься"; "Ты не такая, как я думал"; "Если ты не согласишься на мои условия, я уйду от тебя", – перечислила Макаренко.

Изоляция

Токсичный партнер всегда старается изолировать свою половинку: запрещает общаться с подругами/друзьями, чтобы не было возможности пожаловаться.

"Не разрешает ходить в определенные места, ссылаясь на то, что там много мужчин. Блокирует хобби. Особенно остро абьюзеры реагируют на увлечение партнерши психологией. Боятся, что она во всем разберется и уйдет из отношений", – продолжила психолог.

Абьюзер делает все, чтобы кроме него у человека не осталось никаких интересов. Нужно отслеживать это и пресекать попытки что-либо запрещать.

Ревность

Сюда относятся постоянные проверки телефона, просьбы спонтанно включить видеосвязь, звонки по 100 раз в день. Все это подается под соусом заботы или неудачного прошлого опыта, уточнила психолог.

"Мужчина объясняет свое поведение бывшей девушкой-изменницей, которая подорвала его веру в светлые чувства. Поэтому задача новой избранницы – вернуть утраченное доверие. А для этого обязательно нужен доступ к перепискам, геолокациям и прочему. Но это снова манипуляции, из-за которых жертва находится в постоянном напряжении", – говорит Макаренко.

Она советует не вестись на "заботу" партнера и выстраивать личные границы.

Критика и унижения

Абьюзер хорошо знает, на какие точки надо давить. Он подсвечивает и гиперболизирует любые проявления слабости, предупредила психолог:

"Например, женщина расплакалась из-за грустного фильма, значит она истеричка. Не смогла ответить на какой-то вопрос – тупица. Не сдержала гнев – бешеная. Все эти ярлыки плотно закрепляются в сознании жертвы. Она действительно начинает считать себя какой-то не такой и попадает в еще большую зависимость от тирана: мол, куда я без него, такая никчемная", – говорит эксперт.

Контроль

Могут появиться и странные требования.

"Например, девушке нужно быть дома в 22:00 и ни минутой позже. Нельзя наряжаться и краситься. Можно ездить только от работы до дома, никуда не сворачивая. В этот момент женщина впадает в позицию адаптивного ребенка, над которым нависает строгий родитель. Из-за этого снижается уверенность в себе, создается паттерн контроля над ее жизнью. Укрепляется мнение, что она без мужчины ничего не может, ничего не решает", – утверждает Мария Макаренко.

На этом этапе, по ее словам, жертве очень сложно самостоятельно разорвать отношения, нужна помощь извне.

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