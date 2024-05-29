Как распознать абьюзера, рассказала психолог
По словам эксперта, несколько "красных флагов", которые указывают, что перед вами опасный человек, пишет "Вечерняя Москва".
Слишком красивые ухаживания
По словам Макаренко, если с первых встреч мужчина задаривает дорогими подарками и будто бы совпадает с вами по всем пунктам, стоит задуматься.
"Например, увлекается такими же хобби, страдает от деспотичных родителей и ненавидит брокколи. У женщины создается впечатление, что она встретила родственную душу. Но на самом деле партнер лишь "зеркалит" ее, чтобы в дальнейшем это использовать. Через 2–3 месяца такой "принц на красном "Порше" резко превращается в нарцисса-абьюзера. Но жертва уже попалась на крючок, поэтому сомневается: "Не может же такой прекрасный человек так резко измениться? Наверное, дело во мне? Это я сделала что-то не так?". Появляется чувство вины, что и нужно токсичному партнеру", – говорит психолог.
Эмоциональный шантаж
На этом этапе используются угрозы, месть, манипуляции. Из-за этого люди, склонные к созависимости, еще больше погружаются в вину и страхи. Им становится сложнее выйти из отношений.
"Типичные фразы манипулятора: "Ты меня не любишь, поэтому не делаешь того, что я прошу"; "Ты притворяешься"; "Ты не такая, как я думал"; "Если ты не согласишься на мои условия, я уйду от тебя", – перечислила Макаренко.
Изоляция
Токсичный партнер всегда старается изолировать свою половинку: запрещает общаться с подругами/друзьями, чтобы не было возможности пожаловаться.
"Не разрешает ходить в определенные места, ссылаясь на то, что там много мужчин. Блокирует хобби. Особенно остро абьюзеры реагируют на увлечение партнерши психологией. Боятся, что она во всем разберется и уйдет из отношений", – продолжила психолог.
Абьюзер делает все, чтобы кроме него у человека не осталось никаких интересов. Нужно отслеживать это и пресекать попытки что-либо запрещать.
Ревность
Сюда относятся постоянные проверки телефона, просьбы спонтанно включить видеосвязь, звонки по 100 раз в день. Все это подается под соусом заботы или неудачного прошлого опыта, уточнила психолог.
"Мужчина объясняет свое поведение бывшей девушкой-изменницей, которая подорвала его веру в светлые чувства. Поэтому задача новой избранницы – вернуть утраченное доверие. А для этого обязательно нужен доступ к перепискам, геолокациям и прочему. Но это снова манипуляции, из-за которых жертва находится в постоянном напряжении", – говорит Макаренко.
Она советует не вестись на "заботу" партнера и выстраивать личные границы.
Критика и унижения
Абьюзер хорошо знает, на какие точки надо давить. Он подсвечивает и гиперболизирует любые проявления слабости, предупредила психолог:
"Например, женщина расплакалась из-за грустного фильма, значит она истеричка. Не смогла ответить на какой-то вопрос – тупица. Не сдержала гнев – бешеная. Все эти ярлыки плотно закрепляются в сознании жертвы. Она действительно начинает считать себя какой-то не такой и попадает в еще большую зависимость от тирана: мол, куда я без него, такая никчемная", – говорит эксперт.
Контроль
Могут появиться и странные требования.
"Например, девушке нужно быть дома в 22:00 и ни минутой позже. Нельзя наряжаться и краситься. Можно ездить только от работы до дома, никуда не сворачивая. В этот момент женщина впадает в позицию адаптивного ребенка, над которым нависает строгий родитель. Из-за этого снижается уверенность в себе, создается паттерн контроля над ее жизнью. Укрепляется мнение, что она без мужчины ничего не может, ничего не решает", – утверждает Мария Макаренко.
На этом этапе, по ее словам, жертве очень сложно самостоятельно разорвать отношения, нужна помощь извне.
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