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Аллерголог раскрыла всю правду про тополиный пух

Аллерголог раскрыла всю правду про тополиный пух, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 09:24 Фото: pixabay
Тополиный пух сам по себе редко вызывает аллергию. С чем на самом деле сталкиваются люди во время пушения тополей, рассказала врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Марина Смирнова, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, с июня начинается сезон цветения злаковых трав, продолжают цвести и некоторые деревья. Пыльцы в воздухе очень много, она оседает на тополином пухе и разносится на большие расстояния.

"Поэтому и возникают аллергические реакции у чувствительных к пыльце людей", – уточнила Смирнова.

Заболевание, при котором возникает аллергия на пыльцу, называется поллиноз.

"Тополиный пух, который в силу своего строения как губка собирает пыльцу, может переносить даже такие "нелетучие" частицы. Вот почему во время цветения тополей аллергия обостряется".Марина Смирнова

В продолжении врач уточняет, что поллиноз может развиться в любом возрасте.

Поэтому, как сказано в публикации АиФ, если во время сезона цветения растений человек внезапно начинает чихать при выходе на улицу, у него слезятся глаза, закладывает нос, и тем более если эти симптомы появляются каждый год в одно и то же время, стоит сходить к врачу аллергологу-иммунологу.

На сегодняшний день наиболее эффективным лечением поллиноза считается антигенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), то есть дозированное введение возрастающих концентраций аллергена. Однако курс назначают только после прекращения сезона цветения.

Как уменьшить проявления аллергии

Аллерголог уточняет, что дома лучше закрывать окна марлевыми сетками. Желательно также установить в помещении очиститель воздуха. Проветривать лучше ночью и после дождя.

"Больше всего пыльцы в жаркую, сухую и ветреную погоду. В такое время при выходе на улицу можно надевать одноразовую медицинскую маску и очки. А вернувшись домой, можно умыться, промыть нос и глаза. Для носа можно использовать назальные фильтры, защитные спреи с целлюлозой".Марина Смирнова

В период цветения, заключает врач, рекомендуется ограничить продукты перекрестной реактивности.

Например, для людей с аллергией на пыльцу березы это свежие яблоки, морковь, персики, груши и т.д., а также арахис и фундук.

Ранее российский врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала съедать в день не более одной порции мороженого, так как это очень высококалорийный продукт. Выбирайте мороженое без большого количества красителей, эмульгаторов и консервантов. Отдавайте предпочтение натуральному продукту, пусть и не такому красивому и яркому. Его можно украсить по своему усмотрению, например, вареньем.

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