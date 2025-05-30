Раскрыта опасность тополиного пуха для машин

Тополиный пух может стать причиной серьезной поломки автомобиля. Об этом заявили ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (Россия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет NEWS.ru, они напомнили, что пух может забивать радиатор автомобиля. Это приводит к перегреву двигателя.

Смешиваясь с пылью и влагой, он образует плотные пробки, препятствующие охлаждению. Чистка радиатора представляет собой сложную процедуру, требующую разборки передней части автомобиля.

Кроме того, от пуха может прийти в неисправность кондиционер с функцией очистки воздуха. Он поможет снизить концентрацию аллергенов, но для этого его фильтры нужно регулярно чистить. Иначе семена могут забить систему, повысив риск перегрева.

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