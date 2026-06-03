Отпуск за 500 тысяч тенге: какие страны реально доступны казахстанцам

Летний отпуск за границей уже необязательно требует миллионного бюджета. Анализ предложений туроператоров показал, что за сумму около 500 тыс. тенге казахстанцы могут выбирать сразу между несколькими популярными зарубежными направлениями. Подробности – в материале Zakon.kz.

Для анализа были взяты актуальные пакетные туры для двух туристов с вылетом из Алматы в начале июня 2026 года. Речь идет о горящих турах, поэтому цены могут меняться буквально каждый день в зависимости от спроса, загрузки рейсов и количества свободных мест.

Вьетнам оказался главным сюрпризом

Когда речь заходит о доступном отдыхе за границей, большинство казахстанцев по привычке смотрят в сторону Турции. Однако нынешний сезон преподнес сюрприз.

Самым доступным предложением среди изученных вариантов оказался Вьетнам.

Тур в Нячанг на 8 ночей в четырехзвездочном отеле стоит 470 тыс. тенге на двоих. Есть и другой вариант – 6 ночей в четырехзвездочном отеле за 528 тыс. тенге.

Фактически именно Вьетнам оказался единственным направлением в выборке, которое практически полностью укладывается в условный бюджет в 500 тыс. тенге. Правда, есть одно "но" – чаще всего в отелях Нячанга туристам предлагается только завтрак.

Фото: pexels

Турция уже не самая дешевая

Турция по-прежнему остается одним из самых популярных направлений для отдыха казахстанцев. Однако по стоимости она уже не выглядит безусловным лидером.

Так, один из найденных туров предусматривает отдых на 6 ночей в пятизвездочном отеле Алании и стоит 604 тыс. тенге на двоих. Другой вариант также рассчитан на 6 ночей в Анталии и обойдется в 611 тыс. тенге.

Получается, что разница между самым доступным предложением во Вьетнаме и отдыхом в Турции превышает 130 тыс. тенге. Но в Турции есть наш родной All Inclusive, и это меняет дело.

Фото: pexels

Китай подобрался вплотную к Турции

Не менее интересную картину показал китайский остров Хайнань.

Тур на 8 ночей в четырехзвездочном отеле стоит около 584 тыс. тенге на двоих. Это лишь немного дешевле турецких предложений из выборки.

Еще недавно многие туристы рассматривали Китай как более дорогое направление. Теперь же стоимость отдыха на Хайнане фактически сравнялась с популярными турецкими курортами.

Фото: pexels

Таиланд больше не кажется дорогой экзотикой

Схожая ситуация наблюдается и в Таиланде. По стоимости он оказался ближе к Китаю и Турции, чем к стереотипному представлению о дорогом азиатском отдыхе.

Тур на Пхукет на 5 ночей в четырехзвездочном отеле предлагается примерно за 578 тыс. тенге на двоих.

Для туристов это означает более широкий выбор. Если раньше главным ограничением был бюджет, то теперь на первый план выходят личные предпочтения: кому-то ближе турецкий формат отдыха, кому-то – пляжи Таиланда или Вьетнама. Стоит отметить, что с апреля по октябрь в Таиланде сезон дождей.

Фото: pexels

Египет берет не ценой, а форматом отдыха

Если Вьетнам оказался самым доступным направлением в выборке, то Египет выглядит одним из самых интересных вариантов по соотношению цены и условий.

Например, тур в Шарм-эль-Шейх с вылетом из Алматы на 7 дней в трехзвездочном отеле стоит 559 тыс. тенге на двоих. В стоимость входит система питания Аll Inclusive.

Если сравнивать только цены, Египет уступает самым дешевым предложениям во Вьетнаме. Однако по набору услуг он выглядит значительно сильнее. За относительно небольшую доплату турист получает отдых на Красном море с готовой инфраструктурой и без необходимости дополнительно тратиться на питание.

Фото: pexels

Грузия остается одним из самых доступных направлений

Грузия привлекает туристов сочетанием моря, городской инфраструктуры и относительно короткого перелета.

Среди найденных предложений в Батуми стоимость туров на двоих начинается от 574 тыс. тенге.

Например, отдых в пятизвездочном отеле на 8 дней с вылетом из Алматы обойдется в 574 тыс. тенге. Схожие цены предлагают и другие гостиницы курорта: тур в другом отеле 4* стоит 576 тыс. тенге на двоих.

Таким образом, для тех, кто хочет совместить пляжный отпуск с прогулками по городу, ресторанами и экскурсиями, Батуми остается одним из самых привлекательных вариантов в пределах бюджета около 600 тыс. тенге на двоих.

Фото: pexels

Так на что хватит 500 тысяч тенге?

Сравнение показывает, что бюджет около 500 тыс. тенге сегодня уже позволяет рассчитывать на полноценный отдых за границей. Ближе всего к этой отметке оказался Вьетнам, где можно найти туры на двоих за 470-530 тыс. тенге.

Для поездки в Китай, Таиланд или Турцию потребуется доплата, однако она уже не выглядит критичной. Разница между направлениями измеряется десятками тысяч тенге, а не сотнями, как это было раньше.

Главный вывод нынешнего сезона заключается в том, что рынок отдыха становится все более предсказуемым. Дальние азиатские направления больше не воспринимаются как роскошь, а привычная Турция постепенно теряет статус безусловно самого доступного варианта для массового зарубежного отдыха.

Ранее мы рассказали, что в 2026 году более двух тысяч детей смогут бесплатно полететь на отдых по Казахстану.