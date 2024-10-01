Как защитить скутер или мотоцикл от угона

Сенат Парламента РК не так давно одобрил поправки, предусматривающие регистрацию мопедов с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч. Это позволит снизить число нарушений ПДД водителями таких средств и поможет найти их при угоне, сообщает Zakon.kz.

Актуальность последнего пункта продиктована статистикой МВД: в весенне-летнее время участились факты хищения двухколесной техники.

"Как правило, указанные виды транспортных средств оставляются в ночное время без присмотра во дворах, подъездах, на неохраняемых парковках и стоянках. Кроме того, учитывая, что данная техника не подлежит государственной регистрации, соответственно, и продажа ее не составляет особенного труда", – отметили в Министерстве внутренних дел РК на запрос Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что с начала года в стране зарегистрировано более трехсот преступлений, связанных с кражами мопедов и скутеров.

"За совершение указанных преступлений задержано более 100 злоумышленников, в том числе 16 преступных групп. Основная масса указанных краж совершается несовершеннолетними и безработными", – дополнили в МВД РК.

Эксперты говорят, что мототранспорт представляет для угонщиков не меньший интерес, чем автомобиль, и нуждается в хорошей защите. И регистрация в том числе, по мнению юриста Алексея Катунцова, может решить проблему c их кражами.

"С таким мопедом связаться побоятся. Ведь он будет стоять на учете и иметь госномера. В случае кражи будет считаться как угон. А для управления данным транспортом нужны права соответствующей категории. Опять же, застраховаться, техосмотр пройти и спокойно ездить", – дополнил автоюрист.

Как защитить мопед или скутер от угона

Для этого нужно:

по возможности максимально обеспечить визуальный контроль за своим имуществом;

мопеды и скутеры после езды завозить в специально оборудованные места – кладовые или подвальные помещения;

можно закрепить колеса или сам транспорт тросом или цепью и поставить в хорошо освещаемое место под видеонаблюдением;

всегда использовать блокировку руля и не оставлять ключи зажигания в замках;

рассматривать возможность установки сигнализации с датчиками слежения и GPS-трекерами.

Еще один лайфхак от МВД: если нанести отметку краской или маркером на основные детали своего мопеда или скутера, то можно затруднить их дальнейшую продажу и сделать их менее привлекательными для угона. Также это поможет в дальнейшем идентифицировать свой транспорт и вернуть обратно.

19 сентября 2024 года депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон "О дорожном движении", ужесточающий требования для водителей мопедов и водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Документ направили на подпись главе государства.