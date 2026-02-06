#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Общество

До весны ограничат скорость на трассе "Астана – Павлодар"

Трасса Астана - Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 05:50 Фото: pexels
С 00:00 9 февраля 2026 года на автомобильной дороге "Астана – Павлодар" вводится снижение максимально допустимой скорости движения транспортных средств со 140 км/ч до 110 км/ч, сообщает Zakon.kz.

Ограничения вводят из-за участившихся аварий. Снова ездить со скоростью 140 км/ч разрешат с наступлением весны, передает "Astana TV". Данная мера направлена на:

  • повышение безопасности дорожного движения;
  • снижение аварийности и минимизацию рисков, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями, включая гололед, снежные заносы и ограниченную видимость.
"Строго соблюдать установленный скоростной режим, требования дорожных знаков и правила дорожного движения, а также проявлять повышенную осторожность при управлении транспортными средствами в зимних условиях", – призывают участников дорожного движения.

Также стало известно, что с начала 2026 года в Астане полиция задержала 190 пьяных водителей и на территории столицы зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 февраля
11:08, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 февраля
В Казахстане введут среднюю и максимальную скорости движения на дорогах
13:09, 17 апреля 2024
В Казахстане введут среднюю и максимальную скорости движения на дорогах
"Штраф с 66 км/ч после 00:00" – правда или обман? МВД Казахстана выступило с заявлением
09:55, 02 декабря 2025
"Штраф с 66 км/ч после 00:00" – правда или обман? МВД Казахстана выступило с заявлением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
14:27, Сегодня
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
14:10, Сегодня
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
13:47, Сегодня
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
13:33, Сегодня
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: