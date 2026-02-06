До весны ограничат скорость на трассе "Астана – Павлодар"

С 00:00 9 февраля 2026 года на автомобильной дороге "Астана – Павлодар" вводится снижение максимально допустимой скорости движения транспортных средств со 140 км/ч до 110 км/ч, сообщает Zakon.kz.

Ограничения вводят из-за участившихся аварий. Снова ездить со скоростью 140 км/ч разрешат с наступлением весны, передает "Astana TV". Данная мера направлена на:

повышение безопасности дорожного движения;

снижение аварийности и минимизацию рисков, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями, включая гололед, снежные заносы и ограниченную видимость.

"Строго соблюдать установленный скоростной режим, требования дорожных знаков и правила дорожного движения, а также проявлять повышенную осторожность при управлении транспортными средствами в зимних условиях", – призывают участников дорожного движения.

Также стало известно, что с начала 2026 года в Астане полиция задержала 190 пьяных водителей и на территории столицы зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий.