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Как распознать дефицит йода в организме, рассказали врачи

человек, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 13:00 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
Постоянная усталость, мышечная слабость, набор веса и ощущение холода могут указывать на нехватку йода в организме, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Роскачестве", длительный дефицит йода способен привести к гипотиреозу – заболеванию, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, пишет RT.

Среди возможных симптомов также проблемы с памятью, сухость кожи и выпадение волос. При этом внешние признаки заболевания, например увеличение щитовидной железы, могут отсутствовать.

Особенно опасен дефицит йода для беременных и кормящих женщин, а также новорожденных. Недостаток этого элемента во время беременности может замедлить развитие плода. Наиболее критическим специалисты назвали период с 14-й по 18-ю неделю, когда формируются нейроны коры головного мозга.

Суточная потребность в йоде составляет 150 мкг для взрослых, 220 мкг для беременных и 290 мкг для кормящих женщин.

Источниками йода служат морские водоросли, креветки, мидии, морская рыба и яйца. При жарке рыбы часть йода теряется, поэтому специалисты рекомендуют использовать йодированную соль, добавляя ее в готовые блюда.

При этом избыток йода также опасен и может нарушать работу щитовидной железы. Эксперты советуют не принимать йодсодержащие добавки без консультации врача. При подозрении на дефицит необходимо проверить функцию щитовидной железы.

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