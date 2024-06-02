Кому нельзя есть окрошку, рассказали специалисты
Фото: wikipedia
В "Роспотребнадзоре" рассказали о пользе и вреде любимого многими холодного супа - окрошки, сообщает Zakon.kz.
Эксперты напомнили, что основу этого холодного супа составляют мелко нарезанные отварные и свежие овощи с добавлением прохладного кваса или кефира.
Такой суп вполне можно отнести к полезным блюдам:
- картофель, редис, огурцы и зелень содержат достаточное количество витаминов и микроэлементов;
- яйца и мясо дополняют рацион некоторым количеством белка;
- свежие овощи, входящие в состав окрошки, являются дополнительным источником воды и содержат клетчатку.
Полезными свойствами для здоровья также обладают:
- кефир, содержащий пробиотики;
- квас, содержащий аминокислоты, витамины и богатый набор минералов.
Несмотря на пользу есть заболевания, при которых употребление окрошки может навредить:
- кефир и квас противопоказаны при язве, при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта;
- напитки, полученные в результате брожения, не рекомендуются при желчекаменной болезни;
- сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.
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