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Кому нельзя есть окрошку, рассказали специалисты

Кому нельзя есть окрошку, рассказали специалисты, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 07:04 Фото: wikipedia
В "Роспотребнадзоре" рассказали о пользе и вреде любимого многими холодного супа - окрошки, сообщает Zakon.kz.

Эксперты напомнили, что основу этого холодного супа составляют мелко нарезанные отварные и свежие овощи с добавлением прохладного кваса или кефира.

Такой суп вполне можно отнести к полезным блюдам:

  • картофель, редис, огурцы и зелень содержат достаточное количество витаминов и микроэлементов;
  • яйца и мясо дополняют рацион некоторым количеством белка;
  • свежие овощи, входящие в состав окрошки, являются дополнительным источником воды и содержат клетчатку.

Полезными свойствами для здоровья также обладают:

  • кефир, содержащий пробиотики;
  • квас, содержащий аминокислоты, витамины и богатый набор минералов.

Несмотря на пользу есть заболевания, при которых употребление окрошки может навредить:

  • кефир и квас противопоказаны при язве, при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта;
  • напитки, полученные в результате брожения, не рекомендуются при желчекаменной болезни;
  • сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.

Ранее врачи рассказали об опасности употребления красной икры.

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