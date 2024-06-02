Кому нельзя есть окрошку, рассказали специалисты

В "Роспотребнадзоре" рассказали о пользе и вреде любимого многими холодного супа - окрошки, сообщает Zakon.kz.

Эксперты напомнили, что основу этого холодного супа составляют мелко нарезанные отварные и свежие овощи с добавлением прохладного кваса или кефира.

Такой суп вполне можно отнести к полезным блюдам:

картофель, редис, огурцы и зелень содержат достаточное количество витаминов и микроэлементов;

яйца и мясо дополняют рацион некоторым количеством белка;

свежие овощи, входящие в состав окрошки, являются дополнительным источником воды и содержат клетчатку.

Полезными свойствами для здоровья также обладают:

кефир, содержащий пробиотики;

квас, содержащий аминокислоты, витамины и богатый набор минералов.

Несмотря на пользу есть заболевания, при которых употребление окрошки может навредить:

кефир и квас противопоказаны при язве, при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта;

напитки, полученные в результате брожения, не рекомендуются при желчекаменной болезни;

сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.

Ранее врачи рассказали об опасности употребления красной икры.