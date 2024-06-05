Чем мюсли отличаются от гранолы

Мюсли и гранола – сегодня являются одними из популярных продуктов для быстрых завтраков. Внешне они схожи, но все же имеют ряд отличий, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в "Роскачестве", мюсли обычно состоят из смеси овсянки, сухофруктов, орехов и семян. Они могут быть приготовлены с добавлением меда, сиропов или масла для придания вкуса и хрустящей текстуры. Мюсли обычно употребляют с молоком, йогуртом или фруктовым соком.

"Гранола же представляет собой смесь запеченных овсяных хлопьев, орехов, семян, меда или кленового сиропа. Гранолу можно употреблять как самостоятельное блюдо или добавлять к йогурту, творогу или фруктам", – отметили специалисты.

Основное различие между мюсли и гранолой заключается в способе приготовления и составе ингредиентов.

Мюсли содержат больше сухих фруктов и орехов.

Гранола имеет более карамелизированный вкус из-за запекания в духовке со сладким топингом. Кроме того, гранола часто содержит больше сахара и жиров, чем мюсли, а соответственно, имеет бОльшую калорийность. Благодаря термической обработке гранола остается хрустящей даже после добавления молока, чего нельзя сказать о мюсли.

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