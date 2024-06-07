Разводы: что может довести семью до разрыва

Современный мир изменил представление о браке, но не смог разрушить вековую тягу человека к любви и созданию семьи. Почему супругам стало сложнее сохранять брак, какие плохие звоночки оповещают о грядущем разрыве – в материале Zakon.kz.

Маленькие квартиры

Сама по себе маленькая квартира не может стать причиной развода. Причиной ухудшения отношений между супругами становится негативное эмоциональное состояние семьи, которое провоцируется теснотой. Психологи считают, что человеку необходимо проводить какое-то время в уединении, чтобы перезарядиться, переработать свои эмоции и мысли, восстановить внутренние силы. В маленькой квартире, где помимо мужа и жены проживают еще и дети, сделать это сложно. В корзину к триггерам конфликтов из-за тесноты можно добавить нарушение личного пространства, никто не делает это осознанно, просто сохранять дистанцию в маленьком помещении трудно. Все это приводит к состоянию постоянной подавленности, агрессии, тревожности, а отсюда уже частые конфликты, как правило, без реального повода. Постепенно вызревает внутреннее убеждения, что "так жить нельзя", и т.д.





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Очевидно, что для сохранения семьи лучше купить новую квартиру, но для этого может понадобиться много времени, а решать или предотвращать грядущий коллапс стоит быстро. Поэтому психологи советуют, как временную меру, использовать зонирование. Для каждого члена семьи необходимо выделить место, где он мог бы побыть один, полистать журнал или поработать в компьютере, у детей должно быть место для уроков и увлечений/хобби. Конечно, у родителей должно быть спальное место, огражденное от посторонних глаз и внезапных вторжений.



Эмоциональное охлаждение

Психологи называют эмоциональное охлаждение между супругами одной из главных причин разводов. Обычно это выражается в отсутствии внимания и заботы о втором супруге. Изменение отношения мужа или жены они характеризуют ощущением "не чувствую любовь". Примечательно, что от таких перемен в браке одинаково страдают как женщины, так и мужчины. Обоим не хватает прежних простых вещей – доброй улыбки, тактильных контактов (обнимания, поглаживания и т.д.), приготовленного любимого блюда на ужин и заинтересованного выслушивания "как прошел день". Психологи говорят, что, если вовремя поймать ситуацию, а не загонять ее вглубь – само пройдет, то можно скорректировать поведение и сохранить крепкий брак. Если же не предпринимать никаких действий, то охлаждение будет только нарастать, пока оба супруга не почувствуют себя чужими друг к другу людьми.





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Чужие роли

Другая разрушительная причина развала семей – нарушение традиционных ролей в браке, где мужчина – глава семьи, добытчик, защита и опора, хороший отец. А женщина – хранительница очага, хорошая хозяйка и мать, любящая и верная жена. Конфликты возникают перекрестно – муж мало зарабатывает, предпочитает лежать на диване перед телевизором вместо того, чтобы поиграть или погулять с детьми. В свою очередь жена отказывается готовить, требуя заказывать еду, в доме – бардак, дети часто остаются без присмотра. Это примерный перечень взаимных упреков, способных разрушить семью. Психологи в таких случаях предлагают супругам договариваться между собой: какие обязанности каждый из них реально может взять на себя, когда семья может ожидать повышение доходов у главы, и т.д. Схема работает, и атмосфера в семье улучшается, если оба супруга настроены сохранить семью.

Отсутствие взаимопонимания

Точнее будет сказать, что у кого-то из супругов отсутствует навык принятия другой точки зрения и умение искать компромиссы. Проблема, между тем, серьезная, потому что неумение понимать близкого человека ведет к частым конфликтам, как следствие, росту эмоциональной напряженности в семье, раздражению и агрессии. Скажем, муж настаивает на покупке отдельной квартиры по ипотеке, жена – на покупке новой шубы и поездке на курорт. Очевидно, что свести к компромиссу подобные позиции по распределению семейных финансов крайне сложно. Но, не разрешив эту ситуацию, раздражение и недовольство будет нарастать, потому что в дальнейшем станут подключаться вытекающие из нее проблемы, и т.д.





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Измены

Измены супругов продолжают оставаться причиной развода. Правда, сейчас нередки случаи, когда оба супруга хотят сохранить брак и приходят на консультацию к психологу, чтобы разобраться в причинах измены. Если муж и жена готовы работать над этим и стремятся вернуть прежние отношения в семье, то специалисты дают позитивный прогноз на результат.

Разводиться легко и просто

Веками семьи у разных народов от разводов удерживало общественное мнение и традиции, осуждающие разрыв брачных отношений. Существовали также экономические причины, вплоть до последних десятилетий считалось нормой, когда мужчина зарабатывает деньги, а женщина рожает и воспитывает детей, что четко определяло роли мужа и жены в семейных отношениях.

Теперь многое изменилось, осуждать разводы перестали, развестись можно, не выходя из дома по мобильному приложению при отсутствии детей и общего имущества. Все это, по мнению специалистов, негативно влияет на сохранение семьи. К тому же в браке стали искать больше удовольствия, чтобы со второй половинкой было хорошо, интересно, весело, тепло и безопасно. И так должно продолжаться все годы брака вплоть до старости. Если же схема перестает работать и появляются трудности, то возникает риск развода.