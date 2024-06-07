Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько времени подростки могут находиться на улице во время каникул

Дети, лето, каникулы, отдых, спорт, спортивные секции, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 18:12 Фото: Zakon.kz
С наступлением каникул на улицах и в различных общественных местах, особенно в вечернее время, заметно увеличилось количество подростков. В МВД рассказали, до какого времени им можно находиться вне дома без сопровождения взрослых, сообщает Zakon.kz.

Полицейские напоминают, что несовершеннолетним запрещается находиться на улице без сопровождения законных представителей с 23 до 6 часов утра.

А вот в развлекательных заведениях, к примеру, в компьютерных клубах, кинотеатрах, им запрещается пребывать без сопровождения родителей уже с 22 до 6 часов утра.

При этом сотрудники полиции напомнили, что законными представителями являются родители (мать, отец) либо попечители и опекуны.

Если вы хотите отпустить своего ребенка на прогулку в вышеуказанное время с родственниками или знакомыми, полицейские советуют оформить нотариально заверенную доверенность, которую обязательно нужно носить с собой.

Читайте также

Топ-5 рецептов вкусных закусок для летнего пикника
Топ-5 рецептов вкусных закусок для летнего пикника
Разводы: что может довести семью до разрыва
Разводы: что может довести семью до разрыва
Лариса Черненко
МВД РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
прогноз погоды
Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за &quot;В мире животных&quot;
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за съемки "В мире животных"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: