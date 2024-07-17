Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кормушки для бездомных животных превратились в урны в Атырау

Кормушки для бездомных животных превратились в урны в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 17:09 Фото: pixabay
Жители Атырау пожаловались на нехватку урн, из-за чего мусором заполняются кормушки для бездомных животных, сообщает Zakon.kz.

В одном из пабликов Instagram появилось видео, в котором показано плачевное состояние кормушек для бездомных животных. Они буквально превратились в заполненные мусором урны.

"Понимаем, что в городе острая нехватка урн для мусора, но давайте не превращать кормушки для бездомных животных в мусорки", – обратились к жителям Атырау в публикации.

Волонтеры признают проблему с кормушками, которые ломают, вырывают, наполняют отходами.

"В Атырау всего пять кормушек для бездомных животных, которые были установлены волонтерами одного из фондов. Мы часто видим такую картину. Нам неравнодушные присылают фото и видео кормушек, которые погрязли в грязи. Изначально они были предназначены не только для кормления бездомных животных, но и как их убежище. Однако, даже если питомцы приходят туда на ночлег, там им неадекватные люди не дают покоя", – поделились волонтеры.

В акимате Атырауской области отметили, что дефицита урн в городе нет. Тут больше речь о культуре местных жителей. Буквально на днях в рамках санитарной очистки вывезено свыше 500 тонн мусора. В субботниках участвовали более 22,5 тыс. человек.

По словам руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Айдулата Кенжебекова, до сих пор не систематизирована работа ответственных за санитарную чистоту территорий, прилегающих к городским учреждениям.

"Определены учреждения, ответственные за санитарную чистоту Атырау и пригородных населенных пунктов, но им следует активизировать свою работу. Всего в регионе 8628 мусорных контейнеров. В этом году выделены средства на закупку еще 1376, и это надо ускорить".Айдулат Кенжебеков

Аким Атырауской области Серик Шапкенов призвал жителей не нарушать правила благоустройства и содержания объектов инфраструктуры.

"Особое внимание необходимо уделить детским площадкам и местам отдыха горожан. В связи с жаркой погодой нужно привести в порядок фонтаны, скверы и площади. Подключить к этой работе акимов сельских округов. Каждый должен следить за порядком и соблюдать чистоту. Об этом не стоит забывать и населению. Чисто не там, где убирают, а где не мусорят". Серик Шапкенов

Также аким области поручил выявлять нарушителей и привлекать к ответственности, чтобы они усвоили урок.

В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора.

Читайте также

Карагач, жуки, Кызылорда
В Кызылорде от насекомых погибают карагачи
Сильная жара ожидается в двух регионах Казахстана
Сильная жара ожидается в двух регионах Казахстана
Каракурты, верблюды, Атырау
В Атырауской области от укуса каракуртов погибли 90 верблюдов на сумму 65 млн тенге
Сахибам Садырова
Атырау Атырауская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: