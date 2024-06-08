Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие продукты помогают в борьбе с постоянным голодом

советы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 01:54 Фото: pixabay
Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, что чувство голода сразу после приема пищи может быть вызвано дефицитом белка, недостатком сна, стрессом и некоторыми заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Aif.ru она отметила, что при постоянном голоде следует добавить в рацион богатые белком продукты: яйца, птицу, рыбу, мясо и бобовые. Также нужно есть полезные жиры (авокадо, оливки, растительные масла холодного отжима, орехи, красная икра) и сложные углеводы (цельные злаки, овощи, зелень). Важно наладить режим сна, пересмотреть режим тренировок и отдыха. Может быть полезно оценить, сколько калорий потребляет человек.

"Если же есть постоянная тяга к сладкому, то, во-первых, старайтесь наедаться основным приемом пищи, во-вторых, замените покупные сладости на одну-две порцию фруктов или сезонных ягод, сухофрукты в небольшом количестве, ложечку меда, домашнее мороженое или сорбет в жаркую погоду", – рассказала врач.

Также важно исключить состояния, которые могут приводить к постоянному голоду: низкий уровень сахара в крови, избыток гормонов щитовидной железы и синдром раздраженного кишечника. Лучше всего начать поиск причины голода с визита к врачу, подчеркнула Тиханычева.

Ранее диетолог рассказал, чем популярные диеты могут навредить.

Читайте также

бездомные животные
Чем можно заразиться от бездомных животных, рассказала врач
человек под лучами Солнца
Как возникает аллергия на солнце и каковы симптомы
астрология
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Елена Беляева
Интересное 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
призывник в военкомате
В Минобороны прокомментировали рейды на призывников
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за &quot;В мире животных&quot;
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за съемки "В мире животных"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: