Тайная страсть: любовный гороскоп на 30 июня

Астрологи опубликовали любовный гороскоп на воскресенье, 30 июня, для всех знаков зодиака. Какие изменения, новые впечатления ожидают вас в любовных делах, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овну предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Возможно, это будет приятное романтическое воспоминание, а может быть, встреча с человеком, который вызывает у него смешанные чувства. В любом случае, что бы Овен при этом ни ощутил – любовь, ненависть или грусть – не надо давать прошедшим событиям вмешиваться в свою жизнь. Но и отгораживаться от них не надо: только объединив в своей душе прошлое с настоящим, Овен сможет использовать те счастливые шансы, которые щедро предоставляет ему сегодня судьба.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня у Тельца будет возможность для того, чтобы расслабиться и отдохнуть вместе со своим любимым человеком. Причем отдых должен быть не только физическим, но и моральным. Возможно, в последнее время у Тельца и его партнера были сложные дни, когда им было трудно понять друг друга. Сегодня у Тельца есть шанс изменить ситуацию, проведя время вместе и не скрывая своих нежных чувств. Это может оказаться прекрасным ключом к решению целого ряда проблем.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецам стоит обратиться за советом не только к звездам, но и к своим снам. Если в последнее время их беспокоило что-то в отношениях со своим любимым человеком или они не знали, как поступить, сегодняшние сны способны дать Близнецам ответы на многие вопросы, а заодно – подсказку, как действовать дальше. Только не стоит понимать их буквально. Надо попробовать расшифровать свой сон как метафору, то есть образный намек, или обратиться за помощью к хорошему соннику.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Рак должен принести свою деловую активность в жертву личным отношениям – хотя бы после того, как рабочий день уже закончится. Вряд ли его любимому человеку понравится, если Рак, находясь с ним наедине, будет то и дело вспоминать о своих проблемах на работе. Чтобы сегодня на этой почве не возникло обид, ему надо постараться держать данную тему закрытой. А мобильный телефон с электронной почтой – отключенными.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Льву вряд ли удастся удержать свои положительные эмоции при себе. Если человек, которого он любит, еще не знает об этом, Лев способен легко выдать свои чувства – они будут написаны прямо у него на лбу. Если же Лев находится в начале романтических отношений, сегодня он, скорее всего, прожужжит о них все уши своим знакомым и друзьям. Что ж, делиться своей радостью можно, но в меру. Некоторые вещи должны остаться тайной для двоих.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня звезды обещают Деве успех в любовных делах. Ситуация складывается очень благоприятно для нее, какие бы цели она перед собой не поставила: провести романтический вечер со своим любимым человеком или завязать интересное знакомство. Если Дева хочет обратить на себя внимание того, кто ей нравится, не стоит бояться выглядеть слишком шикарно. Ложная скромность сегодня противопоказана: Дева должна блистать, соблазнять, быть королем или королевой гламура – и она получит все, чего захочет.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Звезды сегодня советуют Весам держать глаза и уши открытыми для любой поступающей в них информации. Особенно для той, которая исходит от любимого человека. Весам необходимо обращать внимание не только на высказанные им слова, но и на то, что за ними кроется. Следите за жестами, взглядами и выражением лица того, кто вам дорог: есть вероятность, что сегодня он пытается сказать вам что-то важное между строк.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня звезды рекомендуют Скорпиону критическим взглядом посмотреть на свою манеру общения с противоположным полом. Возможно, он слишком застенчив или же наоборот – слишком напорист с теми, кого любит? Или слишком много говорит о себе? А может быть, прячет свою ранимость за язвительными шутками? Скорпион должен попробовать сегодня выявить свои недостатки, чтобы попытаться избавиться от них. Уже совсем скоро это может оказать ему неоценимую услугу на любовном фронте.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня в самом начале свидания у Стрельца может возникнуть ощущение, что вечер провален, и ничто не сможет поднять ему настроение. К счастью, это, скорее всего, не так. Человек, который ему нравится, приготовил сюрприз (возможно даже, дорогой подарок), и все, что от Стрельца сегодня требуется, – это не мешать своему любимому удивлять и радовать себя. Ну и, конечно же, показывать ему свою благодарность. А ведь это не так уж и много, не так ли?

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерог в разговоре с человеком, которого любит, способен находиться в самых растрепанных чувствах! Козерог может чувствовать себя не слишком уверенно, при этом опасаясь, что эта неуверенность бросается в глаза и характеризует его не с лучшей стороны. Однако сегодня не стоит пытаться надеть на себя бесстрастную маску – это все равно не получится. Козерогу надо быть таким, как есть. Его слабость – это его оружие, с помощью которого он может завоевать даже самую неприступную крепость.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолею для достижения гармонии со своим любимым человеком придется что-то в себе поменять. В отношениях он любит накал страстей, драматические повороты, неожиданные порывы? Безусловно, его избранник тоже, иначе они не были бы вместе. Однако сегодня Водолею надо постараться поумерить свой пыл и снизить градус накала эмоций как минимум вдвое. Отдохните от бурных чувств сами и дайте передышку своему партнеру, иначе его бедные нервы просто не выдержат.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня в делах любовных Рыбы будут чужды возвышенных материй. Даже если они любители романтики и сентиментальных грез, сегодня верх возьмет земное, животное начало, пробудив в Рыбах вполне определенные желания и страстные чувства. Не надо стесняться этого порыва! Если рядом будет любимый человек, он в полной мере оценит естественность Рыб, раскованность и желание наслаждаться каждой минутой.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.