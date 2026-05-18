Как не навредить коже на солнце: рекомендации врача

Онколог Евгений Черемушкин рассказал о мерах профилактики рака кожи и напомнил о вреде ультрафиолетового излучения, особенно для людей пожилого возраста, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru он отметил, что для снижения риска развития заболевания важно ограничивать пребывание на солнце и избегать длительного воздействия ультрафиолета. Наиболее безопасным временем для прогулок он назвал утренние и вечерние часы.

Врач рекомендовал не находиться на солнце с 10:00 до 16:00, когда ультрафиолет наиболее интенсивен, а при необходимости выходить на улицу – использовать тень или закрытые помещения.

Черемушкин также подчеркнул важность применения солнцезащитных средств: крем с SPF не ниже 30 следует наносить за 15 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа, а также после купания.

Среди дополнительных мер профилактики он назвал ношение закрытой одежды из плотных тканей и головных уборов с широкими полями, защищающих шею и уши.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, как меняется кишечник, если две недели не пить кофе.