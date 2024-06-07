Как понять, что у вас гормональный сбой

Российский эндокринолог первой категории Мариам Алиева считает, что обычному человеку трудно распознать гормональные проблемы, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию "Доктор Питер" она отметила, что признаки гормонального сбоя могут быть неочевидны, но внимательное отношение к изменениям во внешности и самочувствии может помочь выявить проблему.

Мариам Алиева подчеркнула, что наиболее явным признаком гормональных нарушений является изменение внешнего вида.

"Например, могут измениться черты лица, лобные кости, нос. Это характерно для акромегалии", — пояснила она.

Кроме того, эндокринолог отметила, что патологии надпочечников могут проявляться через высокое давление с учащенным пульсом и появлением темных растяжек с фиолетовым оттенком на коже живота. Частое мочеиспускание может указывать на диабет.

"Пациенты часто жалуются, что спят на унитазе с бутылкой воды в руках, постоянно пьют и тут же бегают в туалет", — рассказала Алиева, добавив, что при этом также снижается вес, ухудшается зрение и нарушается чувствительность рук и ног.

Затрудненное глотание, особенно при употреблении жидкости, также может быть симптомом гормональных проблем, добавила эксперт.

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