Как понять, что у вас гормональный сбой
В интервью изданию "Доктор Питер" она отметила, что признаки гормонального сбоя могут быть неочевидны, но внимательное отношение к изменениям во внешности и самочувствии может помочь выявить проблему.
Мариам Алиева подчеркнула, что наиболее явным признаком гормональных нарушений является изменение внешнего вида.
"Например, могут измениться черты лица, лобные кости, нос. Это характерно для акромегалии", — пояснила она.
Кроме того, эндокринолог отметила, что патологии надпочечников могут проявляться через высокое давление с учащенным пульсом и появлением темных растяжек с фиолетовым оттенком на коже живота. Частое мочеиспускание может указывать на диабет.
"Пациенты часто жалуются, что спят на унитазе с бутылкой воды в руках, постоянно пьют и тут же бегают в туалет", — рассказала Алиева, добавив, что при этом также снижается вес, ухудшается зрение и нарушается чувствительность рук и ног.
Затрудненное глотание, особенно при употреблении жидкости, также может быть симптомом гормональных проблем, добавила эксперт.
Ранее сообщалось, что британские ученые доказали, что сочетание алкоголя и давления в салоне самолета на крейсерской высоте угрожает здоровью сердца спящих пассажиров.