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Как правильно: что нельзя делать начинающим бегунам

главные ошибки при беге для начинающих, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 15:26 Фото: pxhere
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета Павел Бережанский перечислил основные ошибки, которые неизбежно настигают новичков. Он подробно рассказал, как сделать так, чтобы вы не остановились после первых пробежек и полюбили бегать, сообщает Zakon.kz.

Когда, если не сейчас

Первый совет эксперта таков. Если человек совсем неподготовленный, то ему лучше начинать не с бега, а с быстрой ходьбы или ходьбы с палками. И только потом, по мере тренированности, переходить к настоящему бегу.

Как правильно восстанавливаться

"Когда человек бежит, то гормоны (адреналин, эндорфины – повышают радость, кортизол – снижает стресс) зашкаливают. Кажется, что теперь надо бегать каждый день, а еще лучше участвовать в соревнованиях и не пропускать ни одного забега. Это неправильно".Павел Бережанский

По словам специалиста, нужно давать себе отдых.

Согласно публикации издания "АиФ", в неделю начинающим достаточно три, максимум пять беговых тренировок.

"Обязательно пить больше жидкости. Не забываем про полноценное питание и сон. Например, если человек бегает и не употребляет достаточно углеводов, соли, то организм будет быстро обезвоживаться, плохо восстанавливаться".Павел Бережанский

И не забывайте прислушиваться к своему телу.

"Если появилась боль в суставах, мышцах, общий дискомфорт, следует приостановить тренировки и обратиться к врачу. Лучше сделать один шаг назад и не пересиливать себя, чтобы потом не вернуться на начальный уровень или не получить серьезное воспаление, травму или нарушения".Павел Бережанский

Бегать утром или вечером, натощак или после еды?

Примечательно, что для времени пробежек нет строгих правил.

Стоит ориентироваться только на себя – свои привычки, биоритмы, расписание работы.

А вот голодным точно бегать не стоит.

"За час или 40 минут до пробега, особенно если тренировка утренняя, лучше перекусить чем-то легким. Например, это может быть овсяная каша, бутерброд с сыром и чай (можно немножко сладкий), банан".Павел Бережанский

Как поддержать мотивацию?

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