Психолог раскрыл формулу идеального отдыха для восстановления сил
В беседе с kp.ru эксперт отметил, что правильный отпуск должен помочь восстановить силы.
"Модель отдыха DRAMMA разработана группой американских исследователей. Каждый символ аббревиатуры это буква, с которой начинается название принципа качественного отдыха. Главная задача такой концепции – насколько возможно выйти из привычной среды".Владимир Бекетов
По словам специалиста, одним из самых важных аспектов полноценного отдыха является дистанцирование от рабочих задач и контактов.
Владимир Бекетов советует полностью отключиться от рабочей среды, перестать думать о проектах и делах.
Также, как отметил психолог, важен принцип расслабления. Для этого рекомендуется минимизировать физическую и умственную нагрузку.
"Во время отпуска важно научиться чему-то новому – приобрести какие-то полезные навыки. Это способствует переключению головного мозга, отвлечению от привычной рабочей деятельности. Овладение новыми навыками сопровождается выработкой гормонов, улучшающих настроение".Владимир Бекетов
Это, по мнению врача, могут быть курсы, хобби или даже занятия спортом, если отпуск длительный.
Следуя этим простым рекомендациям, можно превратить любой отдых в эффективное восстановление.
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